Van Basten lascia il suo incarico nella Fifa

FIFA – Van Basten lascia il suo incarico : i motivi della decisione dell’ex attaccante del Milan : Van Basten ha deciso di lascia re il suo incarico in FIFA : i motivi che hanno spinto l’ex Milan a questa scelta Marco Van Basten lascia la FIFA dopo circa due anni da direttore dello sviluppo tecnico. Lo ha annunciato lo stesso 53enne olandese. “Dopo due anni belli e interessanti ho deciso di porre fine alla mia esperienza alla FIFA -ha detto l’ex attaccante del Milan -. Voglio soprattutto poter passare più tempo con la mia ...

Marco Van Basten lascia la Fifa : ROMA - Marco Van Basten lascia la Fifa . È la stessa Federazione internazionale ad annunciare l'addio dell'ex attaccante olandese come direttore dell'area sviluppo tecnico. Van Basten ricopriva questo ...

Van Basten lascia l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo Tecnico della FIFA : 'Ho bisogno di tempo per la famiglia' : Poco più di due anni trascorsi al servizio della FIFA , ma adesso l'avventura di Marco Van Basten all'interno del principale organismo calcistico mondiale è giunta al capolinea. L'ex attaccante del ...

FIFA - Van Basten lascia l’incarico da Direttore dello Sviluppo Tecnico : L'olandese ex Milan conclude dopo due anni la propria esperienza come Direttore dello Sviluppo Tecnico per stare più vicino alla famiglia. L'articolo FIFA, Van Basten lascia l’incarico da Direttore dello Sviluppo Tecnico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.