VALERIO MEROLA Enrico Silvestrin è un odiatore di professione | querela

VALERIO MEROLA : 'Vallettopoli mi ha segnato e ha ucciso Gigi Sabani' : 'Sono un gladiatore dall'animo fragile, io ho subito delle ingiustizie. È qualcosa che ti abbatte, che non ti dà la forza di reagire. E si hannno conseguenze per tutta la vita'. Così Valerio Merola a ...

VALERIO MEROLA a Verissimo critica ancora Maurizio Battista : Verissimo: Valerio Merola contro Maurizio Battista Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Lunedì scorsa su Canale 5 è stato eliminato Valerio Merola. E proprio quest’ultimo ha fatto molto discutere perchè nelle settimane passate nella casa più spiata dagli italiani ha litigato soprattutto con Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin, dei quali ha poi espresso opinioni durissime in questi giorni passati al di fuori ...

VALERIO Merola/ "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista sono due diavoli" e su Vallettopoli confessa... : Valerio Merola si racconta dopo l'esperienza al Grande Fratello vip 2018 e la delusione subita da alcuni compagni di avventura. Di questo e tanto altro, l'ex gieffino parlerà a Verissimo...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - VALERIO MEROLA e la querela a Enrico Silvestrin : È amareggiato Valerio Merola dopo l’esclusione dal Grande Fratello Vip 2018, esperienza che per lui si è interrotta alla seconda puntata. “Sono stato tradito da chi credevo amico!” spiega a Spy nel numero in edicola venerdì 12 ottobre facendo riferimento alla nomination da parte di Maurizio Battista. Merola pensava di aver stretto un’amicizia con lui dal momento che si erano scambiati delle confidenze e avevano persino ...

Grande Fratello Vip - VALERIO MEROLA contro Maurizio Battista e Enrico Silvestrin : 'una coppia diabolica' : Eliminato al televoto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Valerio Merola è uscito dalla casa più spiata d'Italia lasciandosi dietro polemici strascichi con due ex coinquilini: Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin.Un rapporto, quello tra i tre, che potrebbe persino approdare in un'aula di tribunale, come confessato dal 'Merolone' al settimanale Spy. prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Valerio Merola contro Maurizio ...

Grande Fratello Vip - VALERIO MEROLA pronto a querelare Enrico Silvestrin. L’ex vj ha detto di lui : “Fa tanto il maestro di stile. Ha raccontato delle sue avventure erotiche con donne morte” : La tensione vissuta nella casa del Grande Fratello Vip tra Valerio Merola ed Enrico Silvestrin potrebbe arrivare in tribunale. Il playboy sarebbe pronto a querelare l’ex coinquilino dopo l’ultimo scontro avvenuto prima della sua eliminazione. A rivelarlo Lisa Fuso durante Pomeriggio 5: “Valerio Merola ha detto che lo querela, mi ha detto che lo denuncia per quello che ha detto. Ieri sera ero insieme a lui, siamo stati in ...

Grande Fratello Vip 2018 - VALERIO MEROLA furioso : «Battista e Silvestrin mi hanno silurato» : Valerio Merola è il secondo concorrente ad essere stato eliminato dalla casa del GF Vip 3 . Un'uscita, preceduta da aspri litigi e parole grosse, ormai una consuetudine in molti reality tv, in nome ...

GF Vip - il retroscena : "VALERIO MEROLA querela un concorrente" : Il conduttore avrebbe preso la drastica decisione dopo la lite scoppiata con Enrico Silvestrin nella puntata di ieri

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ VALERIO MEROLA eliminato - Battista accusa : "Qui non serve raccontare le conquiste" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, l'eliminato terza puntata è Valerio Merola. In nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:30:00 GMT)

VALERIO MEROLA eliminato dal Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo promossa - e Francesco Monte? : Un'altra serata noiosa per il Grande Fratello Vip 2018 che regala pochi spunti al trash ma, soprattutto, pochi motivi per ridere ed emozionarsi. Ilary Blasi apre la diretta salutando i ragazzi e concentrandosi subito su Francesco Monte che in settimana ha pianto per Cecilia Rodriguez e che oggi si ritrova davanti una serie di foto della sua ex con al conduttrice pronta a sapere come si sente. Il capitolo argentina è ormai chiuso? In molti lo ...