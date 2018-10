Uragano Michael | il bilancio delle vittime sale a 18

meteoweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Ilprovocate dal passaggio dell'negli USA è salito a 18: un altro decesso è stato registrato in Virginia, oltre a quelli in Florida, in Georgia e in Carolina del Nord. "Mexico Beach è rasa al suolo" ha dichiarato il governatore della Florida Rick Scott, "è come se fosse esplosa una bomba, come una zona di guerra". Decine di edifici sono stati sollevati dalle fondamenta a causa dei venti a 250 chilometri all'ora e si sono spostate di centinaia di metri, sbriciolandosi.è stato l'più intenso a colpire il "Florida Panhandle" quando sono state avviate le registrazioni, nel 1851. Molti degli edifici danneggiati non erano stati costruiti per resistere a una tempesta di questa portata.