Uragano Leslie degradato a tempesta

L', declassato atropicale, ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190 km orari. Lo riferiscono media iberici.è lapeggiore che abbia colpito il Portogallo dal 1842. Si prevede che si sposti verso il nordest della penisola iberica. Previsti in Spagna venti fino a 100 km orari e forti piogge, fino a 75 litri per metro quadrato in 24 ore. Diramati allerta rossi e arancione in 39 province, oltre che a Ceuta e Melilla.(Di domenica 14 ottobre 2018)