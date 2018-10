Uragano Leslie degradato a tempesta investe il Portogallo : Dopo essersi allontanato dalle Canarie, l'Uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190 chilometri orari. Lo riferiscono il ...

L’Uragano Leslie tocca terra in Portogallo con raffiche a 190 km/h : allerta rossa in Spagna : 1/3 ...

Uragano Leslie degradato a tempesta : 6.40 L'Uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190 km orari. Lo riferiscono media iberici. Leslie è la tempesta peggiore che abbia colpito il Portogallo dal 1842. Si prevede che si sposti verso il nordest della penisola iberica. Previsti in Spagna venti fino a 100 km orari e forti piogge, fino a 75 litri per metro quadrato in 24 ore. Diramati allerta rossi e arancione ...

Uragano Leslie VERSO PORTOGALLO E SPAGNA/ Ultime notizie : iniziata la transizione in tempesta tropicale : URAGANO LESLIE VERSO PORTOGALLO e SPAGNA: Ultime notizie, è il più forte dal 1842. Fortissime piogge e raffiche di vento anche a Lisbona. Appello a non uscire di casa da parte delle autorità(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:45:00 GMT)

Uragano Leslie VERSO PORTOGALLO E SPAGNA/ Ultime notizie : il più forte dal 1842 - "non uscite di casa" : URAGANO LESLIE VERSO PORTOGALLO e SPAGNA: Ultime notizie, è il più forte dal 1842. Fortissime piogge e raffiche di vento anche a Lisbona. Appello a non uscire di casa da parte delle autorità(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:04:00 GMT)

Uragano Leslie nella storia - ad un passo dal Portogallo : impatto a breve con venti oltre 150 km/h : Uragano Leslie entra nella storia, mai così vicino all'Europa! A breve l'impatto sul Portogallo. Il ciclone tropicale Leslie è entrato nella storia : mai prima d'ora un Uragano Atlantico si era...

Portogallo - allerta rossa per l’arrivo di Leslie : l’Uragano più forte dal 1842 : Il Portogallo ha diramato un’allerta rossa sulla maggior parte del territorio nazionale in attesa dell’arrivo dell’uragano Leslie, che potrebbe essere il più potente a colpire il paese dal 1842. L’attenzione è massima in particolare per la notte tra sabato e domenica, che dovrebbe essere il momento più critico: l’Autorità nazionale per la protezione civile ha raccomandato alla popolazione di allontanarsi dalle zone ...

Uragano Leslie - allarme in Portogallo : “landfall” nella notte con raffiche di vento fino a 180 km/h su Lisbona! [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : l’Uragano Leslie arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nubifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...

Allerta meteo : Uragano Leslie verso l'Europa - colpira' in pieno il Portogallo e Lisbona : Evento storico per l'Europa, in arrivo l'uragano Leslie sulle coste portoghesi. Allerta meteo massima. Dopo un percorso durato circa 21 giorni nel cuore dell'oceano Atlantico, l'uragano Leslie ha...

Uragano Leslie verso penisola iberica : 8.15 L'Uragano Leslie, categoria 1, si sta avvicinando alle coste della penisola iberica, dove è atteso per oggi. L'allerta è stata lanciata dal Centro per gli Uragani di Miami, negli Usa. Leslie sta attraversando l'oceano a 57 chilometri orari e porta con sé venti fino a 130 chilometri orari. L'allerta riguarda in particolare l'isola di Madeira, ma si prevede che altre zone del Portogallo possano essere investite da eventi meteorologici ...

Uragano 'Leslie' si avvicina : allerta in Portogallo e Spagna : Un Uragano di categoria 1 si sta avvicinando velocemente alle coste della Penisola iberica. L'allerta è stata lanciata dal Centro per gli Uragani di Miami, negli Stati Uniti. "Leslie" sta ...

Uragano Leslie verso Penisola iberica : ANSA, - MIAMI, 13 OTT - Un Uragano di categoria 1 si sta avvicinando velocemente alle coste della Penisola iberica, dove è atteso per la giornata di oggi. L'allerta è stata lanciata dal Centro per gli ...

L’Uragano Leslie sempre più vicino alla Penisola iberica : allarme in Portogallo e Spagna - “landfall” nelle prossime ore : 1/4 ...