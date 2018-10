Uomo ferito all’occhio da pallino cacciatore nel trevigiano

Spari a Napoli - Uomo non ferito da colpi : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Indagini dei carabinieri sono in corso per capire cosa sia successo la scorsa notte nel quartiere Fuorigrotta di Napoli dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Un uomo ...

Mariglianella - spari in piazza : Uomo ferito - ancora oscure le cause : Sparatoria in piazza a Mariglianella. Ferita una persona. Almeno 5 i proiettili esplosi. Erano all'incirca le 23.30 quando la tranquillità di piazza Vittorio Veneto è stata rotta dall' esplosione dei ...

Perugia - crolla parete esterna del dUomo di Città di Castello : nessun ferito : Pietre e calcinacci a terra, e un boato che è stato sentito in tutto il centro storico. A Città di Castello (Perugia) è crollata una parte della parete in pietra arenaria del duomo. nessun ferito ma molta paura per gli abitanti della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona con un’autoscala giunta da Perugia e con il supporto dei carabinieri e del personale del comune. In corso perizie per identificare la ...

Crolla muro del DUomo a Città di Castello - nessun ferito [Foto e video] : Crolla muro del Duomo a Città di Castello, nessun ferito La squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Città di Castello con l'assistenza di un mezzo 'aereo' , autoscala, provieniente dalla ...

Violenta rissa davanti alla stazione di Lecce - volano bottiglie. Un Uomo ferito alla gola - : La zona della stazione è interessata da tempo di un servizio di controllo specifico, essendo numerosi gli espisodi di cronaca che proprio qui si sono verificati. Ad essere impegnati nelle operazioni ...

Incidente A8 - Barbara Fettolini morta per proteggere figlie/ Ultime notizie - ferito l'Uomo che l'ha investita : Maxi Incidente in A8 a Rho Fiera Milano: mamma 38enne travolta e uccisa mentre tentava di mettere in figli in salvo. Ferita una 30enne, ha perso la gamba: la dinamica assurda(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 00:04:00 GMT)

Investito da auto a Bastia Umbra - ferito un Uomo - era in sella alla bicicletta FOTO : Investito da auto a Bastia Umbra, ferito un uomo, era in sella alla bicicletta. Ennesimo incidente a Bastia Umbra. E' accaduto poco prima delle ore 16 di oggi in via Monte Vettore, zona Villaggio XXV ...

Torino - gatto cade in testa a passante : morto il micio - ferito l’Uomo/ Ultime notizie : ora si andrà a processo : Torino, gatto cade in testa a passante: morto il micio, ferito l’uomo. Ultime notizie: ora si andrà a processo, con il ferito che pretende un risarcimento danni(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:54:00 GMT)

Messina : Uomo ferito a colpi di pistola - indagini : Palermo, 25 ago. (AdnKronos) - Un uomo di 63 anni, F.C., è stato ferito a colpi di pistola a Messina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre si trovava su uno scooter nei pressi di un bar in viale Giostra è stato raggiunto da almeno due colpi di pistola, riportando una ferita a un braccio

Milano : Uomo ferito a un braccio in stazione metro : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Aggredito e ferito all'interno di una stazione del metrò milanese. E' quello che è accaduto la notte scorsa a Milano a un 41enne, che ha riportato una ferita a un braccio. Poco prima dell'una, l'uomo si trovava nel mezzanino della fermata Pasteur della linea 1 della met

Muore un Uomo ferito nel crollo di Genova. Il bilancio delle vittime sale a 43 : E' morto uno dei feriti ricoverati all'Ospedale San Martino di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi di martedì scorso. Si tratta di Marian Rosca, nato nel 1982, di origini romene. Lo comunica lo stesso nosocomio. Con questo decesso, il bilancio del crollo sale a 43 vittime.

Milano : pauroso schianto tra auto e moto - un Uomo ferito grave : Un violento scontro ha coinvolto un'auto e una moto la sera di giovedì 16 agosto a Milano, tra viale Stelvio e via Menabrea. Secondo i primi riscontri, l'auto, per cause da accertare, avrebbe svoltato ...

Scontro Tra Quad ed auto - ferito un Uomo : Incidente stradale in Via Arturo Perugini a Lamezia Terme. Uno Scontro tra una Renault Clio ed un Quad. Quest'ultimo a seguito dell'impatto si è ribaltato. Il conducente, uomo cinquantenne, è rimasto ...