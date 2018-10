Uomini e Donne | l' ex concorrente Rocco Di Perna morto suicida

Uomini e Donne Trono Over - scomparso Rocco Di Perna : Rocco Di Perna, che aveva partecipato nel 2013 a Uomini e Donne Trono Over si è suicidato lo scorso 13 ottobre a Stornarella, in provincia di Foggia

Uomini e donne - l’ex partecipante del trono over Rocco Di Perna si è suicidato : Rocco Di Perna, ex partecipante al ‘trono over’ del programma di Maria De Filippi Uomini e donne, si è suicidato. Il 78enne si è tolto la vita lanciandosi da una finestra del suo appartamento a Stornarella, in provincia di Foggia. Abitava al terzo piano ed è morto per le numerose ferite riportate nella caduta. A dare la notizia sui social è stato un altro ex ‘cavaliere’ della trasmissione, Giuliano Giuliani. L’uomo ...

Uomini e Donne choc : un ex Cavaliere del Trono Over si è suicidato : Rocco di Perna del Trono Over di Uomini e Donne si è suicidato Un lutto ha colpito Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi: uno dei Cavalieri del Trono Over si è tolto la vita. Rocco Di Perna si è suidicidato a Stornarella, in provincia di Foggia. A darne la notizia sui social è stato Giuliano Giuliani, altro ex partecipante al dating sentimentale. L’uomo si è tolto la vita sabato 13 ottobre, per ragioni ancora da ...