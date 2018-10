“Universal – Una guida al cosmo” | il libro sulla storia dell’universo e molto di più

meteoweb.eu

: @El_Universal_Mx @sabinaberman Parece una pizza. - nestorsamsung : @El_Universal_Mx @sabinaberman Parece una pizza. - parlacadilha : dando una zapeada na record e pensei: vampeta é a universal; mas era comercial de caspa. - Voto10 : First Man - Il Primo Uomo: online la scena Armstrong spiega: La Universal Pictures ha rilasciato una nuova scena di… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) E’ un viaggio bellissimo ed entusiasmante alla scoperta delladell’Universo: “Universal, Unaal Cosmo” di Brian Cox e Jeff Forshaw, tradotto in Italia da Hoepli editore (originariamente “Universal, a Guide to the Cosmos“) da prima del Big Bang quando il nostro universo era compresso in uno spazio più piccolo di un atomo, fino alle ipotesi del “multiverso”. Così, se oggi possiamo comprendere ladell’Universo e tutti i dettagli che ci hanno portato a sapernedi più, Cox e Forshaw si aiutano in questo viaggio così entusiasmante e sorprendente. Unscientifico (280 pp., 29,70€) che richiede almeno un’infarinatura base di fisica per la completa comprensione, risponde alle domande fondamentaliTerra e sullo Spazio (Quanti anni hanno le cose? Quanto pesa la Terra? Quando pesa l’Universo? ...