Una Vita anticipazioni | Teresa e Mauro scappano in Francia | Pablo muore VIDEO

(Di domenica 14 ottobre 2018) Una, ledelle prossime puntate non lasciano spazio alla noia. Se perarrivera' presto il momento di salutare per sempre Acacias 38,morira' tra le braccia della moglie Leonor, proprio quando la giovane coppia sembrera' aver trovato la serenita' tanto inta. Negli episodi della soap opera in onda in questi giorni, il Blasco ha scoperto suo malgrado che la sorella Leonor e Gerrman sono stati uccisi e non sono dunque riusciti a scappare a Cuba. Come se non bastasse, il marito di Leonor ha maturato la certezza che ad assassinare i due innamorati sia stata Cayetana con la complicita' dell'allora suo braccio destro Ursula Dicenta. Ironia della sorte, l'arcigna istitutrice sara' anche l'artefice, seppur non in maniera diretta, della morte di. Unanovembre:abbandonano per sempre Acacias 38 Tra qualche ...