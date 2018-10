Una Barcolana da record | quasi 2700 le barche in gara

Barcolana 2018 : LILT presente con uno stand - lancia Una campagna di sensibilizzazione contro i tumori del colon-retto : Continua l’impegno di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – nell’ottica della prevenzione e della sensibilizzazione agli stili di vita salutari. Quale migliore occasione se non l’evento della Barcolana 2018, una delle regate più importanti, che si svolgerà a Trieste il 14 ottobre. In questo contesto prende avvio la campagna di LILT Trieste “COLON responsabilità 50”, dedicata alla prevenzione dei tumori del colon-retto. Non a ...