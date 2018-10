Un posto al sole | trame fino al 19 ottobre | Marina scopre che Vera ha ucciso Veronica

Blastingnews

(Di domenica 14 ottobre 2018) Lunedì 15ha inizio una nuova settimana con 'UnAl' VIDEO che rivela l'arrivo del giorno della sentenza a carico dell'avvocato Enriquez. Il verdetto del giudice crea stupore intorno a Niko e Beatrice mentre continuano le tensioni per la compagna di Roberto Ferri. L'imprenditore a causa dello stato d'animo didecide di partire in Svizzera in cerca di un luminare specializzato in psichiatria che possa aiutare la figlia di Valerio a superare la morte della zia., invece, approfitta della situazione per tenere sotto controllo i movimenti di Roberto ema la madre di Elena vuole studiare una strategia per incastrare la figlia di Valerio. La rabbia di Vittorio per l'assenza di Anita: il figlio di Guido si scaglia contro Rossella La Giordano non riesce a trovare un piano valido a capire la dinamica dei fatti ma la continua sofferenza di...