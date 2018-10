Un popolo più avanti del suo partito

huffingtonpost

(Di domenica 14 ottobre 2018) Bisogna riconoscere che l'iniziativa di Nicola Zingaretti è riuscita, in termini di partecipazione e di vitalità. Si può condividere o meno l'approccio, la proposta, questo o quell'accento, ma gli va riconosciuto – oggettivamente - coraggio. Il coraggio di esserecon una iniziativa politica in unancora sotto shock, incapace di fare i conti con una debacle epocale, frutto di "sconnessione sentimentale" col paese preannunciata da quattro anni di sconfitte, annegate in una rimozione collettiva. E incapace di fronte non a un incidente di percorso, ma a un tornante della storia, di abbozzare un minimo di discussione sulle ragioni profonde di quel che è successo."Se" si farà il congresso del Pd, il luogo ovvio e naturale dove svolgere questo confronto su idee, programmi, visione del paese, sarà principalmente merito di questa ...