Un messaggio testuale su PS4 sfrutterebbe un exploit per bloccare la nostra PS4

(Di domenica 14 ottobre 2018) Un particolarestarebbe girando in questi giorni tra gli utenti PS4, e si da il caso contenga una serie di caratteri particolari che, una volta visualizzati, mandano in tilt la console costringendo i giocatori a ripristinare le loro PS4 ai dati di fabbrica.Si tratta dunque di unpiuttosto pericoloso, riporta VG247, soprattutto se tenete nella vostra console salvataggi o file particolarmente importanti di cui non avete un backup.Secondo alcuni utenti anche l'eliminazione del suddettodall'app mobile non funziona, per cui la misura preventiva più efficace è quella di disabilitare la possibilità di ricevere messaggi da sconosciuti dalle impostazioni di sistema.Read more…