Uccello lira o Menura

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il suo nome suona comema a noi suona più famigliare, si tratta comunque dello stesso animale che, almeno nella nostra denominazione, si intuisce subito che si tratta di une non uno qualunque perché è l’unico genere della famiglia delle Menuridae. Andiamo a conoscere le sue unicità e le caratteristiche, come si comporta e soprattutto come canta, che è una delle prime cose che ci si chiede quando si ha a che fare con dei pennuti. Avranno un canto melodico o sgradevole come la cornacchia? Pare che stavolta ci sia andata bene. (altro…)Idee Green.