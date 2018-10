TV | Rai Storia | “Cronache dal Rinascimento” | Otranto 1480 – Storia di un assedio

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” ricorda Italo Calvino : Il 15 ottobre 1923 nasce a Cuba Italo Calvino. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 15 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. La sua famiglia torna in Italia nel 1925, ma Italo, senza completare gli studi, partecipa dopo l’armistizio alla Resistenza. E narra tale esperienza nella sua opera prima “Il sentiero dei nidi di ragno”. Scrittore, politicamente ...

Omicidio Fiumicino - il personal tRainer confessa : 'L'ho uccisa dopo la lezione - voleva svelare la nostra storia' : 'Ho ucciso io Tanina, voleva raccontare a tutti di noi. L'ho ammazzata in palestra dopo la lezione. L'ho voluta incontrare per dirle che questa storia così non poteva continuare'. Alla fine è crollato ...

Le onna-bugeisha - le samuRai del Giappone feudale cancellate dalla storia : In Heike Monogatari, una cronaca medievale della guerra di Genpei, si trova una descrizione di questo affascinante personaggio: "Tomoe aveva lunghi capelli neri e un bell'aspetto, il suo viso era ...

Just Cause 4 : pubblicato un nuovo tRailer dedicato alla storia : Just Cause 4 è un altro atteso titolo in arrivo in questo 2018 e, già nella giornata di oggi, abbiamo auto modo di vedere un trailer sulla storia e l'approccio adottato dagli sviluppatori per il comparto narrativo.Ora, attraverso un comunicato stampa, possiamo dare uno sguardo allo Story trailer ufficiale, visibile più in basso."Rico Rodriguez visita l'isola sudamericana fittizia di Solís per cercare di scoprire la verità dietro la morte di suo ...

Il nuovo tRailer di Just Cause 4 si concentra sulla storia e l'approccio adottato dagli sviluppatori per il comparto narrativo : Square Enix e Avalanche hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al loro gioco d'azione open-world, Just Cause 4.Il video, riportato da Dualshockers, si concentra sulla storia e alterna uno sguardo al gioco stesso e al team di sviluppo che spiega l'approccio che hanno adottato nella narrativa del gioco.Quello che gli sviluppatori vogliono offrire ai giocatori è una "buona, onesta storia d'azione":Read more…

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - la guerra dei liberatori : “La Grande Storia” propone, lunedì 8 ottobre alle 23.25 su Rai3, una puntata dal titolo “La guerra dei liberatori” di Ilaria Degano. L’ultimo anno di guerra, quello che va dallo sbarco in Normandia alla conquista di Berlino, è stato raccontato tante volte; ma stavolta verrà visto attraverso gli occhi di chi quella guerra l’ha vissuta in prima linea: sono i cineoperatori, i giornalisti, i fotografi americani, volti famosi ...

TV - Rai Storia : “Travelogue : Destinazione Italia” - il Marchese de Sade : Innegabile centro gravitazionale di ogni pellegrinaggio – vero e proprio o inteso come “viaggio” in senso generale – è sempre stato la città di Roma, anche durante l’epoca del Grand Tour. Ma pochi sanno che ne fu attratto anche il controverso scrittore e filosofo libertino Donatien-Alphonse-François de Sade, il Marchese De Sade, il quale divenne scrittore proprio al rientro dal suo Grand Tour d’Italia. intrapreso per conoscere la cultura e le ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - il Sacco di Roma : 1516: l’Italia è al centro della disputa tra Francesco I, re di Francia, e Carlo V, re di Spagna, che si contendono il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero. A spuntarla è Carlo V. A lui il Ducato di Milano, appena conquistato da Francesco I, serve per unire i suoi possedimenti in Germania con quelli spagnoli e italiani, con i quali di fatto accerchia il rivale. L’imperatore riesce a strappare Milano al re di Francia, che accorre con il ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Leonardo a Milano e la festa del Paradiso : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

TV - Rai5 : “Coast Australia” alla scoperta della Tasmania e della sua storia : Deve il suo nome al navigatore ed esploratore olandese Tasman, che fu il primo europeo ad approdare sulle sue coste nel 1642. Qui in seguito gli esploratori francesi hanno condotto numerose spedizioni, finché gli Inglesi si sono stabiliti nelle sue terre, rivendicando l’isola una volta per tutte nel 1803. Lo storico e archeologo Neil Oliver, nel quarto episodio della serie “Coast Australia” in onda domenica 7 ottobre alle 15.05 su Rai5, va alla ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : 'La strategia? Tempistica sbagliata. Con l'asciutto sarebbe stata un'altra storia' : ULTERIORI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE La cronaca delle prove libere 1 La cronaca delle prove libere 2 La cronaca delle prove libere 3 Il programma completo del weekend di Suzuka La Ferrari ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : “La strategia? Tempistica sbagliata. Con l’asciutto sarebbe stata un’altra storia” : Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello. Raikkonen partirà ...

I tesori nascosti negli archivi. Siena inaugura la nuova serie di Rai Storia / VIDEO : Siena, 4 ottobre 2018 - Mercanti, banchieri, artisti e diplomatici, sono i protagonisti della carte di un archivio che conserva centinaia di anni di Storia di una delle più fiorenti e nobili ...

LIVE Italia-Cuba volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA. Azzurre per il tris : 2-0 senza storia con le caRaibiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare la modesta compagine caraibica con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva della rassegna iridata e lanciarsi con maggiore convinzione verso i big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali potranno essere le nostre reali ambizioni in ...