TV | Rai Scuola | “Il grande Rift | il cuore selvaggio dell’Africa” | puntata dedicata al

Scuola - Ministro Bussetti in TV su Raiuno : ‘Corpo docenti e precariato? Non è una domanda nuova’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato ospite questa mattina degli studi Rai, durante la trasmissione ‘Settegiorni’. E’ stato chiesto al Ministro, tra le altre cose, quali interventi sono in programma al fine di migliorare il sistema scolastico e quali punti della precedente riforma abbiano bisogno di essere modificati. Bussetti a Raiuno: ‘Su chiamata diretta siamo già intervenuti, l’alternanza ...

Scuola paritaria gestita dalle suore - la retta di iscrizione è detRaibile? : Sì, la retta è detraibile. Ai fini dell'agevolazione fiscale per le spese scolastiche, infatti, conta solo il fatto che si tratti di una Scuola paritaria, in quanto questi istituti fanno parte del ...

Milano - svastiche e insulti in scuola popolare via Bramantino/ Salvini contro autori Raid “vigliacchi” : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala "attacco al modello di integrazione, vergogna intollerabile"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:37:00 GMT)

Rai1 - Tutti a scuola con Claudia Gerini e Flavio Insinna : Appuntamento su Rai1 con “Tutti a scuola”, la cerimonia di inaugurazione tenuta dal Presidente della Repubblica Mattarella per l’inizio dell’anno scolastico Suona la campanella e riprende la scuola. Per celebrare questo importantissimo momento, la Rai trasmetterà in diretta su Rai1 la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018/2019 nel programma “Tutti a scuola“. Scopriamo di cosa si ...

Raid omofobo in scuola Milano : ANSA, - Milano, 16 SET - Una dozzina di bambini si è messa al lavoro questa mattina assieme alle mamme che gestiscono la scuola popolare di via Bramantino a Milano, per pulire i muri delle aule ...

Yemen : Raid scuola bus - scuse sauditi : ROMA, 1 SET - La Coalizione a guida saudita in Yemen ha chiesto scusa in un comunicato per gli "errori" commessi nel bombardamento che ha causato la morte di oltre 40 bambini a bordo di uno scuolabus ...

Esplosione in ex scuola - feriti due opeRai : Bologna, 1 set., AdnKronos, - Questa mattina, alle 9, due operatori dell'associazione El Ihsan hanno riportato ustioni non gravi all'interno delle ex scuole Carracci in via Felice Battaglia, a Bologna,...

Stop al 'caro-scuola' - accordo tra libRai e consumatori - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Porre un freno ai rincari per i libri di testo, garantire i buoni scuola e dare informazioni trasparenti. Sono i principi base dell'accordo tra Adiconsum e Ali, l'Associazione librai Italiani di ...

Trapani - Raid vandalico in una scuola : rubato il busto dedicato alle vittime di Pizzolungo : Un gravissimo atto vandalico ed un furto in una scuola di Trapani. Ancora più vergognoso alla luce di ciò che è stato sottratto dall'atrio dell'istituto. Il busto di bronzo raffigurante la signora Barbara Rizzo ed i suoi figli, i gemelli Giuseppe e Salvatore Asta è stato rubato. Si tratta delle tre vittime innocenti del fallito attentato al giudice Carlo Palermo, la strage mafiosa di Pizzolungo commessa il 2 aprile del 1985. Nella notte tra ...

YEMEN - RaiD SAUDITA CONTRO SCUOLABUS : 43 MORTI/ Ultime notizie : molti bambini uccisi - "attacco legittimo" : YEMEN, attacco a uno SCUOLABUS: 39 MORTI. Al Jaazera racconta il bombardamento e come tra i MORTI ci siano quasi esclusivamente bambini. Nelle prossime ore ulteriori novità, moltii feriti.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:38:00 GMT)