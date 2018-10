Tutti i dispositivi Android e le cuffie con Google Assistant supportano la traduzione in

Fortnite è ora disponibile senza invito per Tutti i dispositivi Android compatibili : La versione per smartphone e tablet Android di Fortnite è stata lanciata poche settimane fa come beta di solo invito , ma ora è aperta a tutti i giocatori. Il popolare battle royale, diventato un fenomeno di massa su computer e console, è partito bene anche sui dispositivi mobili, nonostante il gioco sia assente nel Play Store di Google. L'articolo Fortnite è ora disponibile senza invito per tutti i dispositivi Android compatibili proviene da ...

Finalmente Fortnite Android per Tutti : open beta - dispositivi compatibili e download : Fortnite per Android è disponibile per tutti, o meglio, per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile. La buona notizia arriva direttamente da Epic games, che ha annunciato l'inizio ufficiale dell'open beta. Cosa significa? Vuol dire che se si ha un dispositivo, smartphone o tablet che sia, compatibile con Fortnite per Android, basterà andare sul sito ufficiale (o Fortnite.com/Android da un dispositivo mobile), scaricare e giocare. Non ...