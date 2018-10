Turchia | tir carico di migranti precipita e si ribalta | 19 morti tra cui diversi bambini

Incidente in Turchia - tir si ribalta : 19 morti - anche bambini - : Il camion era partito da Aydin ed era diretto a Smirne quando si è capovolto per cause ancora da accertare. Soccorritori sul posto

Turchia ha audio e video sull'uccisione di Jamal Khashoggi : "Si può sentire la sua voce mentre lo torturano" : Il Governo turco ha riferito a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che Jamal Khashoggi è stato ucciso all'interno del Consolato saudita a Istanbul. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa e turchi.In particolare, un audio confermerebbe i particolari più raccapriccianti emersi in questi giorni: "Si può sentire la sua voce, si può sentire come è ...

A Idlib i ribelli siriani hanno ritirato le armi pesanti dal fronte che li separa dalle forze governative - dice la Turchia : I ribelli siriani hanno ritirato tutte le armi pesanti dalla linea del fronte che nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, li divide dalle forze alleate al regime siriano del presidente Bashar al Assad. La notizia è stata diffusa The post A Idlib i ribelli siriani hanno ritirato le armi pesanti dal fronte che li separa dalle forze governative, dice la Turchia appeared first on Il Post.

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo : Nespoli e Tonioli all'assalto in Turchia : Nespoli e Tonioli all'assalto della Coppa del Mondo di Tiro con l'arco in Turchia Mauro Nespoli nell'olimpico e Marcella Tonioli nel compound sono gli azzurri che hanno strappato la qualificazione ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Nespoli e Tonioli all’assalto in Turchia : Nespoli e Tonioli all’assalto della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco in Turchia Mauro Nespoli nell’olimpico e Marcella Tonioli nel compound sono gli azzurri che hanno strappato la qualificazione alle finali di Coppa del Mondo in programma sabato e domenica a Samsun, in Turchia. La compoundista sarà in campo sabato mattina e il sorteggio la vedrà affrontare ai quarti l’atleta di Taipei Chen Yi-Hsuan, ...

Crisi Turchia - come investire nel paese di Erdogan con la lira sulle montagne russe : I gestori tracciano una mappa per aiutare i risparmiatori a capire come muoversi in questa fase turbolenta del mercato di Istanbul dopo la decisione della banca centrale di alzare i tassi d’interesse...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : argento per l’Italia nel compound femminile. Anastasio - Franchini e Tonioli battute allo shoot off dalla Turchia : Arriva la prima medaglia azzurra agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del compound femminile. Il terzetto formato da Anastasia Anastasio, Irene Franchini e Marcella Tonioli si è dovuto arrendere in finale alla Turchia (Bostan, Elmaagacli, Suzer) allo shoot-off. Un risultato importante, che lascia però l’amaro in bocca per lo svolgimento della gara. Avvio di match molto ...

Turchia - come è difficile gestire il “capitalismo autoritario” alla cinese : La crisi turca è lo specchio di come sia difficile imitare Pechino e la sua brillante politica di un capitalismo autoritario. Senza scomodare l'ultimo articolo di Francis Fukuyama...

Turchia - come è difficile gestire il 'capitalismo autoritario' alla cinese : La crisi turca è lo specchio di come sia difficile imitare Pechino e la sua brillante politica di un capitalismo autoritario. Senza scomodare l'ultimo articolo di Francis Fukuyama contro 'le identità ...

La crisi finanziaria della Turchia inizia a farsi sentire anche in Italia : Turchia lira turca - afp Albayrak, che è il genero del presidente Erdogan , ha dichiarato che il piano è stato preparato per le banche e l'economia reale, comprese le piccole e medie imprese che, ...

Turchia - la lira crolla ancora. La Banca centrale : 'Garantiremo stabilità finanziaria del Paese' : ... ha aggiunto il ministro senza fornire dettagli se non che le misure sono destinate a banche ed economia reale, incluse le Pmi, le più colpite dalle oscillazioni valutarie. 'Prenderemo le misure ...