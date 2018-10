Turchia | 19 morti in incidente camion

Tir carico di migranti - stipati illegalmente - si ribalta in Turchia : 19 morti - molti bambini : Un Tir carico di migranti si è ribaltato ed è precipitato nel greto di un fiume in Turchia . Almeno 19 i morti, tra cui diversi bambini, a Smirne, nella provincia occidentale. Lo riferisce l'agenzia ...

Turchia - tir carico di migranti precipita e si ribalta : 19 morti tra cui diversi bambini : Il mezzo pesante su cui erano stipati illegalmente diversi migranti, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada e schiantandosi in un canale di irrigazione che scorre a circa 20 metri sotto la strada dopo aver sfondato una barriera di protezione. Il mezzo si è ribaltato uccidendo molti dei disperati che erano saliti a bordo.Continua a leggere

Turchia - dramma in autostrada : pullman sbanda e cade nel dirupo - almeno 7 morti e 29 feriti : Sul mezzo viaggiavano 33 passeggeri e 3 membri della compagnia di trasporti, vale a dire l'autista e due hostess. Per motivi da accertare, il pullman ha sbandato ed è finito fuori strada, cadendo in un dirupo sottostante dove si è rovesciato su un fianco. Sei persone sono state dichiarate morte sul posto, un'altra in ospedale.Continua a leggere

Turchia : 147 morti in incidenti stradali : ANSA, - ISTANBUL, 27 AGO - È di almeno 147 morti e 702 feriti il bilancio degli incidenti stradali avvenuti in Turchia durante i 9 giorni dell'esodo per la festività dell'Eid al Adha, la Festa del ...

Migranti - gommone affonda al largo Turchia : 9 morti - 7 sono bimbi : Sette bambini e due donne sono morti nel naufragio di un gommone carico di Migranti affondato al largo della città turca di Kusadasi, nel Mar Egeo. Altri quattro Migranti sono stati tratti in salvo. ...

