Tumore della prostata | arriva anche in Italia una nuova chirurgia laser

La lettera della chef di 29 anni malata di Tumore : «La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere» : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

L’importanza del chirurgia plastica nella cura del melanoma - Tumore della pelle sempre più diffuso : Il melanoma è un tumore della pelle sempre più diffuso. nella maggior parte dei casi, si presenta come una chiazza scura simile ai comuni nevi cutanei. nella sola Italia, in base ai dati diffusi dalla Fondazione Veronesi, ci sono 7.000 nuovi casi ogni 12 mesi. Per fortuna, però, di melanoma si guarisce, sempre di più. Merito della ricerca, certo, ma anche di diagnosi precoci e di un approccio integrato, che chiama in causa il medico nucleare, ...

Ottobre - mese della prevenzione per il Tumore al seno : Nonostante i continui passi avanti compiuti dalla scienza, il mese di Ottobre è stato dedicato alla prevenzione proprio per sottolinearne l'importanza nel combattere la malattia prima che sia troppo ...

Giorgia Greco - bambina senza una gamba per un Tumore/ Promessa della ginnastica “Oggi volo come una farfalla” : Giorgia Greco, bambina senza una gamba a causa di un tumore: oggi sogna di entrare nella Nazionale di ginnastica artistica ritmica, la sua storia a La vita in diretta.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:25:00 GMT)

Tumore della prostata : disponibile da oggi in Italia la formulazione semestrale della triptorelina : Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) annuncia che da oggi sarà disponibile in Italia la formulazione semestrale della triptorelina per il trattamento dei pazienti con Tumore della prostata e pazienti affetti da Pubertà Precoce Centrale. “Il carcinoma della prostata è la neoplasia più frequente tra i maschi in Italia. Secondo i dati AIOM del 2018, rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di etài”, ricorda la ...

Serena Williams nuda per un nobile fine : la tennista protagonista della campagna di prevenzione del Tumore al seno [VIDEO] : Serena Williams si spoglia e canta per un fine nobile: la tennista statunitense è protagonista della campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno “In questo mese di sensibilizzazione del cancro al seno ho registrato una versione del successo globale dei The Divinyls “I Touch Myself” per ricordare alle donne di controllarsi regolarmente“. Così Serena Williams commenta il video postato sul suo ...

III Giornata Nazionale della Psico-Oncologia : prendere coscienza del Tumore è parte integrante della cura : Quando arriva la diagnosi di tumore, un nuovo ingombrante inquilino si insinua nella testa del paziente e della sua famiglia, si chiama “Paura”. Paura che blocca ogni progettualità e cristallizza il tempo nell’attesa dell’esito di esami, terapie e controlli. Per aiutare il paziente a vincere la malattia “con il corpo” ma anche “con la mente”, la riabilitazione psicologica dovrebbe rientrare nel suo percorso di cura, al pari di interventi ...

#vivilrosa – LILT for Women – Campagna Nastro Rosa 2018 - Ottobre è il mese della prevenzione del Tumore al seno : La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella Conferenza Stampa di presentazione della Campagna d’informazione per l’anno in corso ha presentato i programmi e i lavori per la sensibilizzazione delle donne per migliorare e diffondere le conoscenze in ordine alle problematiche legate al tumore al seno “Il merito della Campagna Nastro Rosa di Ottobre è quello di sensibilizzare le donne a conoscere le problematiche legate ...

LILT for Women - Campagna Nastro Rosa 2018 : mese della prevenzione del Tumore al seno : “Il merito della Campagna Nastro Rosa di ottobre è quello di sensibilizzare le donne a conoscere le problematiche legate al tumore al seno. E, dopo 26 anni, a fronte di una incidenza del cancro al seno sempre in aumento, registriamo una sensibile diminuzione della mortalità”. Con queste parole Francesco Schittulli, presidente di LILT nazionale, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della XXVI Campagna Nastro Rosa 2018, svoltasi in ...

Tumore della cavità nasale - una malattia rara che si riconosce così : L’estate è ormai finita e, con l’arrivo della stagione fredda, iniziano anche i primi raffreddori, le prime febbri, le prime influenze. Ti è capitato per esempio di avere il naso chiuso e la congestione non passa? Sappi che potrebbe trattarsi anche di qualcosa di più grave. Per esempio di Tumore della cavità nasale. La cavità nasale è uno spazio che si estende dal naso, si apre al di sopra del palato e arriva fino al punto di contatto tra la ...

“Il Tumore mi aveva ridotto così”. Valentina Vignali - la foto choc della malattia : Sono passati cinque anni da quel giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre. Cinque anni dall’intervento chirurgico dopo la malattia che l’ha colpita. Un male di cui Valentina Vignali non si è mai vergogna e che anzi ha affrontato con coraggio al punto condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi dell’ex cestista e web influencer. La foto del ...

Con ironia e con amore - Petacchi e la moglie raccontano l’inizio della lotta contro il Tumore : “io ero abituato a vincere!” : Alessandro Petacchi e Anna Chiara svelano l’inizio della lotta contro un brutto male della moglie dell’ex ciclista Arriva dai social una storia triste, ma al tempo stesso forte e coraggiosa, che coinvolge un ex ciclista, che ha regalato forti emozioni ad altissimi livelli a tutti i tifosi italiano. Stiamo parlando di Alessandro Petacchi, in particolar modo di sua moglie Anna Chiara, che ha iniziato la sua lotta contro un brutto ...

A Torino è stato rimosso un Tumore al fegato senza aprire l'addome della paziente : La Chirurgia generale ed oncologica dell'ospedale Mauriziano di Torino ha vinto il primo premio mondiale per il miglior intervento chirurgico epatico presentato come video. Il riconoscimento all'equipe diretta dal dottor Alessandro Ferrero, al 13/o Congresso mondiale dell'IHPBA (Associazione Internazionale di Chirurgia Epatobilio-pancreatica), a Ginevra. Il caso proposto era relativo a una paziente di 77 anni con numerose metastasi epatiche da ...