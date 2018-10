Tumore alla prostata | presto sarà disponibile anche in Italia una nuova terapia laser

Roma : a Villa Tiberia Hospital una giornata dedicata alla prevenzione del Tumore al seno : 52.800: questo il numero dei nuovi casi di tumore al seno in Italia solo nell’ultimo anno. Il Ministero della Salute, attraverso il report dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e dell’Associazione Italiana Registri Tumori, ha presentato numeri che evidenziano ancora di più l’importanza della prevenzioni, con controlli, screening e visite specialistiche per combattere la patologia tumorale più diffusa nella penisola. “La ...

Vaccino per Tumore al collo dell'utero / L'Australia pronto a dire addio al cancro alla cervice uterina : In Australia lanciato uno studio che racconta come esista un Vaccino in grado di sconfiggere il tumore al collo dell'utero. Sarà dunque questo il primo paese a superare la patologia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Giorgia Greco - bambina senza una gamba per un Tumore/ Promessa della ginnastica “Oggi volo come una farfalla” : Giorgia Greco, bambina senza una gamba a causa di un tumore: oggi sogna di entrare nella Nazionale di ginnastica artistica ritmica, la sua storia a La vita in diretta.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:25:00 GMT)

Noduli alla tiroide : solo il 5% e' un Tumore : tiroide, nuove linee guida per il tumore tiroideo: criteri per individuare i soggetti a rischio. 1 persona su 2 presenta Noduli, solo il 5% è tumore

Tumore del polmone : ok dell’Europa alla combinazione di pembrolizumab e chemioterapia in prima linea : La Commissione Europea ha approvato pembrolizumab, terapia anti-PD-1, in combinazione con chemioterapia a base di pemetrexed e platino per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico non squamoso in pazienti adulti con Tumore in assenza di mutazioni di EGFR o traslocazione di ALK. L’approvazione, la prima in Europa per una terapia anti-PD-1 in combinazione con chemioterapia, è basata sui dati ...

Azienda Cardarelli : “Grande adesione alla giornata di raccolta e sensibilizzazio sensibilizzazione sul Tumore alla mammella” : Più di mille persone si sono unite ad una giornata di raccolta fondi e sensibilizzazione sul tema del tumore della mammella. Un colpo d’occhio impressionante, con il centro storico di Nola colorato d’arancio dalle maglie e dai cappellini messi a disposizione dal brand Expert e “venduti” per la cifra simbolica di 5 euro, fondi devoluti alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Napoli e destinati alle attività della Breast Unit ...

Tumore alla bocca - il sintomo “banale” cui nessuno fa mai caso è questo : Ogni anno colpisce circa 4.500 e ha un’incidenza di 6 casi ogni 100.000 individui per quel che riguarda gli uomini e un’incidenza di 2,3 casi ogni 100.000 individui, per quel che riguarda le donne. In genere compare intorno ai 64 anni ma, in linea di massima, si può dire che il Tumore della bocca, nel 95% dei casi, colpisce dopo i 40 anni. Ma come si riconosce il Tumore alla bocca? Ci sono dei campanelli d’allarme che devono farci ...

Tumore alla prostata - scoperta rivoluzionaria : come curarlo con l'esame del sangue - senza intervento : Curare il Tumore alla prostata senza intervento chirurgico o radioterapia. Gli scienziati dell'Università di Turk, in Finlandia, hanno scoperto un gene che potrebbe portare alla diagnosi sulla natura benigna o maligna del cancro attraverso un semplice esame del sangue. "Abbiamo scoperto che piccoli

Tumore : via libera in Europa alla rivoluzionaria terapia cellulare Car-T : L'Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato la commercializzazione dei primi farmaci con tecnologia Car-T che basano il loro principio terapeutico sulla variazione genetica delle cellule T dei pazienti affetti da alcune particolari forme tumorali. I farmaci, nello specifico, saranno resi disponibili ai pazienti in tutta Europa ed in parallelo erogati agli enti che regolano il settore farmaceutico di ogni Paese. Per quanto riguarda ...

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il Tumore alla tiroide : Uomini e Donne: l’ex tronista Sonia Lorenzini è rifatta I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, dove è approdata nell’autunno del 2016 come […] L'articolo Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il tumore ...

Aretha Franklin è morta - l'addio alla regina della musica : stroncata da un Tumore al pancreas : È morta all'eta di 76 anni nella sua casa a Detroit Aretha Franklin, la regina del soul. Lo riferiscono diversi media, tra cui Sky News, che cita, l'agente della star, Gwendolyn Quinn. Secondo quanto ...