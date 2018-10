Tu Sì Que Vales – Maikol riconosce i calciatori | ma su Immobile… la dolce gaffe | “è un

BELEN RODRIGUEZ/ Flirt con Martin Castrogiovanni : Video - l’esibizione con i piatti (Tu si Que vales) : Grande intesa a Tu si que vales per BELEN RODRIGUEZ e Martin Castrogiovanni . I due hanno anche qualche trascorso amoroso: "Mi ha dato un due di picche l'anno scorso".(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Tu si Que Vales e il gioco "hot". Belen-show con i piatti sul seno : Siparietto hot a Tu si que vales . Durante l'ultima puntata andata in onda ieri sera, Belen Rodriguez è stata protagonista di un episodio davvero particolare. Un concorrente di 56 anni si presentato ...

Ascolti TV | Sabato 13 ottobre 2018. Tú sí Que Vales 29.3% - Ulisse 18.6%. La Nations League floppa pure su Italia1 (4.7%). Dati settimana : nelle 24 ore Rai1 16.5% - Canale 5 16.4% : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.38 - la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New ...

Tu Si Que Vales fa il pieno di ascolti : Ulisse si ferma al 18.6% : Tu Si Que Vales : nuovo record di ascolti per Maria De Filippi Oltre cinque milioni di telespettatori hanno seguito la terza puntata di Tu Si Que Vales . Lo show, andato in onda su Canale 5 nella serata di sabato 13 ottobre ha battuto ancora una volta il diretto competitor Ulisse di Alberto Angela su Rai1, che ha segnato il 18,6% di share. La terza puntata del varietà prodotto da Maria De Filippi ha totalizzato uno share del 29,3%, pari a ...

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si Que Vales | Dati Auditel 13 ottobre 2018 : La prima vittoria nella sfida degli Ascolti tv fra Ulisse e Tu si que vales se l’ è aggiudicata Canale 5. Cosa è successo ieri sera, sabato 13 ottobre 2018 ? Come è andata la seconda sfida e chi ha vinto secondo i Dati Auditel ? Quanti telespettatori, invece di ascoltare gli insegnamenti di Alberto Angela o di seguire Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi, si sono sintonizzati sugli altri ...

Tu Sì Que Vales - incidente hot per Belen : la Rodriguez mostra la lingerie durante un ballo scatenato [VIDEO] : noadsense Belen Rodriguez e l’incidente hot a ‘Tu Sì Que Vales’: il concorrente fa girare come un trottola la povera argentina, la gonna si alza e le telecamere riprendono gli slip della soubrette-- Belen Rodriguez anche ieri sera ha presenziato alla puntata del talent show ‘Tu Sì Que Vales‘. Il programma che mette alla prova il talento dei concorrenti ha visto una splendida argentina cimentarsi in un ballo scatenato insieme ad un ...