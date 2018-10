Tu Si Que Vales fa il pieno di ascolti | Ulisse si ferma al 18 6%

lanostratv

(Di domenica 14 ottobre 2018) Tu Si Que: nuovo record diper Maria De Filippi Oltre cinque milioni di telespettatori hanno seguito la terza puntata di Tu Si Que. Lo show, andato in onda su Canale 5 nella serata di sabato 13 ottobre ha battuto ancora una volta il diretto competitordi Alberto Angela su Rai1, che ha segnato il 18,6% di share. La terza puntata del varietà prodotto da Maria De Filippi ha totalizzato uno share del 29,3%, pari a 5.221.000 telespettatori. Un dato che ancora una volta conil grande successo di uno spettacolo che, settimana dopo settimana, continua a regalare spensieratezza al pubblico da casa, emozioni, sorrisi e risate. Un successo in continua crescita: il dato registrato sabato 13 ottobre 2018 è il più alto in assoluto rispetto ai precedenti anni. Il terzo appuntamento dello scorso anno fece registrare il 26,68% di share, nel 2016 il 25,63%, nel 2015 il ...