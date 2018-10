Tu si que vales | Alessandra Amoroso fa commuovere Maria De Filippi | il gesto e le parole

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si que vales | Dati Auditel 13 ottobre 2018 : La prima vittoria nella sfida degli Ascolti tv fra Ulisse e Tu si que vales se l’ è aggiudicata Canale 5. Cosa è successo ieri sera, sabato 13 ottobre 2018? Come è andata la seconda sfida e chi ha vinto secondo i Dati Auditel? Quanti telespettatori, invece di ascoltare gli insegnamenti di Alberto Angela o di seguire Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi, si sono sintonizzati sugli altri ...

Tu Sì que vales - incidente hot per Belen : la Rodriguez mostra la lingerie durante un ballo scatenato [VIDEO] : noadsense Belen Rodriguez e l’incidente hot a ‘Tu Sì Que Vales’: il concorrente fa girare come un trottola la povera argentina, la gonna si alza e le telecamere riprendono gli slip della soubrette-- Belen Rodriguez anche ieri sera ha presenziato alla puntata del talent show ‘Tu Sì Que Vales‘. Il programma che mette alla prova il talento dei concorrenti ha visto una splendida argentina cimentarsi in un ballo scatenato insieme ad un ...

Tu Si que vales 2018 - terza puntata del 13 ottobre : ...

La Casa di Toti su Canale 5 a Tu si que Vales : Muni Sigona stasera ha partecipato alla famosa trasmissione televisiva in onda su Canale 5 "Tu si que Vales" per parlare de "La Casa di Toti".

Alessandra Amoroso a Tu sì que vales fa emozionare Maria De Filippi (Video) : Tu sì que vales, Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi con “Trova un modo” Alessandra Amoroso ha fatto emozionare Maria De Filippi a Tu sì que vales. La conduttrice ha sempre dichiarato di amare la voce di una delle sue pupille e questa sera l’abbiamo vista anche commossa. Mentre Alessandra cantava il suo ultimo […] L'articolo Alessandra Amoroso a Tu sì que vales fa emozionare Maria De Filippi (Video) proviene ...

Belen Rodriguez balla e mostra tutto a Tu sì que vales (VIDEO) : Tu sì que vales: incidente imbarazzante per Belen Rodriguez Belen Rodriguez, come da qualche anno a questa parte, oltre che condurre Tu sì que vales, si presta volentieri da valletta per le esibizioni di alcuni concorrenti del programma più amato del Sabato sera dagli italiani. E’ il caso di questa sera, dove la bella modella argentina ha dovuto aiutare uno dei concorrenti. Quest’ultimo ha chiesto alla maggiore dei fratelli ...

Gerry Scotti corrompe la giuria popolare di Tu sì que vales : Tu sì que vales: Gerry Scotti influenza il pubblico in studio Gerry Scotti è tornato anche questo Sabato sera sul piccolo schermo degli italiani. Il conduttore è famoso all’interno del programma per avere la sua personale scuderia di concorrenti, formata da talenti “incompresi” che solitamente vengono bocciati dalla giuria popolare. Questa sera il giudice di Tu sì que vales ha chiesto al pubblico presente in studio, che ha il ...