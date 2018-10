Trovato un cadavere | giallo ad Aquileia

Tragedia sui monti della Costiera : turista Trovato cadavere nella Valle delle Ferriere : E' stato trovato privo di vita tra i monti della Costiera Amalfitana. Esattamente nei pressi della riserva della Valle delle Ferriere tra Scala e Amalfi. Si tratta di un escursionista straniero,...

Como : identificato cadavere Trovato vicino a centro migranti - è un 21enne : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - E' stato identificato il cadavere dell'uomo trovato ieri a Tavernola, in provincia di Como, in una zona boschiva vicina al centro per i migranti. Si tratta di un cittadino del Gambia di 21 anni. Il giovane, arrivato in Italia nel 2015, era senza fissa dimora e pregiudic

Maltempo Lamezia Terme - Trovato il cadavere del bimbo disperso : Il corpicino di Nicolò era sepolto sotto una spessa coltre di detriti e terriccio . Il ritrovamento del corpo del bambino è arrivato dopo otto giorni di incessanti ricerche . Il bambino si trovava in ...

Cadavere di un uomo Trovato nei boschi del Comasco - s'indaga per omicidio : Il corpo in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento nella proprietà dei padri Salesiani di Tavernola che ospita richiedenti asilo

Fiumicino - Trovato cadavere donna scomparsa : è Maria Momilia/ Ultime notizie - ferite sul viso : è stata uccisa? : Fiumicino, trovato cadavere vicino foce del Tevere: è di Maria Tanina Momilla, scomparsa ieri. Indagini in corso per scoprire cosa è successo alla giovane mamma(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:55:00 GMT)

Fiumicino - cadavere Trovato in un fosso : Roma, 8 ott., AdnKronos, - Il cadavere di una donna è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 10.10 in un fosso a Fiumicino, all'altezza di via Castagnevizza. A lanciare l'allarme un uomo che ...