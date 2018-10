Tromba d' aria a Cava D' Aliga

Tromba d’aria a Ladispoli : stanziati fondi per il risarcimento dopo due anni : “dopo due anni di attesa – spiega in una nota del Comune di Ladispoli – siamo lieti di annunciare che il Consiglio dei Ministri ha individuato le risorse finanziarie finalizzate al riconoscimento dei contributi economici per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive a seguito della Tromba d’aria che ha colpito Ladispoli il 6 novembre 2016. I cittadini interessati ad ...

Maltempo - Tromba d’aria nel Livornese : nessun danno : Un’enorme tromba marina si è formata nella tarda mattinata di oggi al largo del litorale del Livornese, tra Vada e Marina di Cecina (Livorno) ma una volta giunta a terra, come spiegano i vigili del fuoco, si è subito dissolta non provocando danni né a persone né a cose. Unico intervento dei vigili del fuoco per il Maltempo, nel Livornese, a Castiglioncello (Livorno) per una forte raffica di vento che ha danneggiato il tetto di un immobile ...

Ostia - Tromba d'aria si avvicina al litorale Foto : Ostia, allerta per una tromba d'aria in avvicinamento. Il litorale romano minacciato dal maltempo previsto dai metereologi a partire dal primo ottobre si avvicina alla Capitale a partire...

Maltempo Marche : vento forte e Tromba d’aria - danni ingenti : vento forte nelle Marche dove una tromba d’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia e vento forte in provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle Marche, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su ...

Bomba d'acqua a Fermignano : frane e allagamenti/ Ultime notizie - Tromba d'aria a Carpegna : danni ingenti : Bomba d'acqua a Fermignano: frane, allagamenti e strade bloccate. Il maltempo si è abbattuto su molti comuni della provincia di Pesaro e Urbino. tromba d'aria a Carpegna.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:06:00 GMT)

Capri - Tromba d'aria al largo dell'isola azzurra : Capri, askanews, - Una tromba d'aria al largo dell'isola di Capri ha sorpreso turisti e cittadini nel pomeriggio di lunedì 3 settembre 2018.Il fenomeno atmosferico, non inusuale in questo periodo dell'...

Maltempo - bombe d'acqua e nubifragi/ Video ultime notizie : Tromba d'aria a Napoli - disagi a Capodichino : Maltempo, bombe d'acqua e allagamenti: Video. Frane nelle Marche, disagi anche in Friuli: le ultime notizie. Una tromba d'aria ha seminato il panico a Napoli(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:53:00 GMT)

Maltempo da Nord a Sud : Tromba d'aria a Napoli - allagamenti in Veneto | : La situazione più critica in Lombardia, dove l'allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. A Napoli dirottati due aerei per il forte vento. Grandine in Toscana. LE PREVISIONI

Maltempo - allerta da Nord a Sud : Tromba d'aria a Napoli | : La situazione più critica in Lombardia, dove l'allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. A Napoli dirottati due aerei per il forte vento. Grandine in Toscana. LE PREVISIONI

Ondata di maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - Tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Tromba d'aria a Cavarzere : maltempo in Veneto/ Video - ultime notizie : grandine a Chioggia ed eventi sospesi : Tromba d'aria a Cavarzere: ondata di maltempo su tutto il Veneto, con temporali e violente grandinate. Tra i disagi registrati anche la sospensione di numerosi eventi.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Maltempo - Tromba d’aria a Biella : chiusi i giardini dello stadio : Il Maltempo ha lasciato il segno nei giardini dello stadio La Marmora-Pozzo, a Biella. Una tromba d’aria ha sradicato e gettato a terra tre abeti rossi di grandi dimensioni, senza provocare danni a persone. I tecnici del Comune hanno disposto la chiusura per ragioni di sicurezza del cancello di accesso ai giardini dello stadio. Nel pomeriggio è iniziata l’opera di rimozione degli alberi a cura di una ditta specializzata. Il vento ha ...

Follonica - Tromba d'aria / Video - un ragazzo di 13 anni colpito in testa da un ombrellone : Follonica, tromba d'aria, Video: un ragazzo di 13 anni colpito in testa da un ombrellone divelto dalle condizioni ambientali avverse. Ferito anche un venditore ambulante da un oggetto.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:11:00 GMT)

Tromba d’aria a Follonica : cosa è successo a un 13enne. In pochissimo tempo la furia ha raggiunto la spiaggia colpendo tutti : Un’estate pazza e maledetta, con i suoi sbalzi climatici che hanno distrutto l’agricoltura e creato disagi da nord a sud. Per non parlare delle vittime… E adesso un’altra tragedia: attimi di paura vera sul lungomare di Follonica, nel Grossetano, quando una improvvisa Tromba d’aria ha sorpreso bagnanti e vacanzieri in spiaggia, facendo volare via tutto quello che incontrava sul suo percorso, compresi oggetti ...