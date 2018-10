Trattativa a oltranza Governo al lavoro | i conti non tornano Lo scoglio principale è il

huffingtonpost

(Di domenica 14 ottobre 2018) Al tavolo sulla manovra convocato in serata a palazzo Chigi non siedono né Matteo Salvini né Luigi Di Maio. Mancano meno di 24 ore a una delle riunioni del Consiglio dei ministri più delicate per ilgialloverde. C'è il Documento programmatico di bilancio che deve essere inviato entro la mezzanotte di lunedì a Bruxelles, ma soprattutto ci sono due provvedimenti - la manovra e il decreto fiscale - che navigano ancora in cattive acque. Luigi Di Maio va da Barbara D'Urso a dire che "i soldi ci sono", ma iancora non. Non c'è neppure l'accordo su uno dei temi più spinosi, cioè la pace fiscale. Ci si aspetterebbe, quindi, una presenza dei pesi massimi, ma le sedie vuote dei due vicepremier diventano l'immagine di una consapevolezza: ilda fare è ancora tanto, troppo per chiudere già stasera. ...