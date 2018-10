scuolainforma

Transitorio: l'inserimento nella graduatoria di merito regionale non può essere a pettine

(Di domenica 14 ottobre 2018) Sul concorsoil Consiglio di Stato ha emanato un’ordinanza che blinda, a tutti gli effetti, la precedenza dei docenti abilitati per lo svolgimento dell’anno di prova. La notizia si trova all’interno di una comunicazione della UIL Scuola di Napoli titolata “Diffida e messa in mora per pubblicazione graduatorie Concorso docenti 2018 e scorrimento graduatorie Concorso Docenti 2016“. L’ordinanza del Consiglio di Stato in questione era stata pubblicata lo scorso 17 luglio 2018. I sei ricorrenti si erano rivolti ad un legale lamentando distati scavalcatidida parte di alcuni docenti non abilitati per la classe di concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina. L’origine del contenzioso Dopo la pubblicazione del bando di concorso che disciplinava la fase transitoria ...