Tragedia sui monti della Costiera | turista trovato cadavere nella Valle delle Ferriere

Lory Del Santo - buio sui social prima del GFVip : da un mese nascondeva la sua Tragedia : Un mese di silenzio sui social. Lory del Santo, che a Verissimo ha confessato la tragedia che l'ha colpita con la morte del figlio, aveva smesso da un mese di pubblicare foto sui social, sparendo...

Lory Del Santo - buio sui social prima del GFVip : da un mese nascondeva la sua Tragedia : Un mese di silenzio sui social. Lory del Santo, che a Verissimo ha confessato la tragedia che l'ha colpita con la morte del figlio, aveva smesso da un mese di pubblicare foto sui social, sparendo...

Lory Del Santo - la Tragedia del figlio suicida e l'orrore senza vergogna : 'Squallida - per tornare Vip tu...' : Orrore senza fine per Lory Del Santo . Dopo aver confessato a Verissimo il suicidio del suo figlio 19enne Loren , afflitto da una malattia cerebrale, e l'intenzione di partecipare al Grande Fratello ...

Una frase sui social - poi la Tragedia. Addio a Denise - 25 anni spezzati in un attimo : Nella notte, intorno alle 3.45 di domenica 16 settembre, un motorino si è scontrato frontalmente con un’auto all’altezza della Rotonda d’Ardenza, a Livorno. A terra la scooterista, la 25enne livornese Denise Fugi, morta a causa delle lesioni riportate nello schianto, quasi illeso invece il conducente dell’auto. La ragazza stava tornando da una serata con gli amici a Calafuria, dopo aver lavorato il sabato sera come spesso accadeva. 25 anni ...

Tragedia a Napoli - si suicida lanciandosi dal quinto piano : aveva 28 anni : Una vera e propria Tragedia si è consumata venerdì 7 settembre tra le strade di Napoli, precisamente nel quartiere di Soccavo, appartenente all'area dei Campi Flegrei, dove un giovane di appena ventotto anni, A. A., si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano di un edificio, dal balcone della propria abitazione. Nonostante l'immediato soccorso da parte del personale del pronto soccorso, per il ragazzo non c'è stato proprio niente da fare. ...

Tragedia a Cerignola : bimbo di 3 anni muore soffocato - il papà si suicida per il dolore : Una drammatica vicenda [VIDEO] si è verificata nei giorni scorsi in Puglia, precisamente mercoledì 5 settembre a Cerignola, comune della provincia di Foggia. Nella zona, infatti, si è consumata una vera e propria Tragedia familiare dove un padre di appena trentanove anni, Giuseppe C., dopo aver perso il proprio figlioletto di 3 anni ha deciso di farla finita buttandosi sotto ad un treno sui binari della stazione di Cerignola Campagna. Secondo ...

Torino - detenuto ricoverato in ospedale si suicida/ Ultime notizie - Tragedia alle Molinette : si è impiccato : Torino, detenuto ricoverato in ospedale si suicida. Ultime notizie, tragedia ieri sera alle Molinette: si è impiccato, la denuncia di Vincenzo Santilli(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Frosinone - uccide a fucilate i due figli e si suicida/ Ultime notizie - Tragedia familiare a Esperia : Frosinone, uccide a fucilate i due figli e si suicida. Ultime notizie, tragedia familiare a Esperia: l'uomo non aveva accettato la malattia della figlia(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:51:00 GMT)

Con l'auto a tutta velocità sui tavoli della gelateria : Tragedia sfiorata sul lungomare : sfiorata la tragedia sul lungomare di Sapri. Venerdì pomeriggio una Toyota Rossa ha invaso la corsia opposta al senso di marcia ed è finita violentemente contro il palo della pubblica illuminazione ...

Genova - la Tragedia sui siti di tutto il mondo : La tragedia di Genova è sulle prime pagine di tutti i siti internazionali con immagini drammatiche. Molti stanno seguendo con una diretta aggiornata il crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A10 , ...

Crolla viadotto a Genova - la notizia sui siti di tutto il mondo : 'È una Tragedia' : Rimbalza sui siti dei giornali di tutto il mondo la notizia del crollo del viadotto Morandi a Genova. Da Le Monde al Daily Mail, tutti i siti internazionali pubblicano la notizia pubblicando le ...

Tragedia al centro di Milano : ragazzo cade da palazzo e muore sul colpo in San Babila. C’è anche ipotesi suicidio : Lunedì da horror in pieno centro a Milano, dove attorno alle 13:00 di oggi (lunedì 6 agosto) un ragazzo è precipitato da un edificio di piazza San Babila.La vittima è un 29enne, morto sul colpo, cadendo nel vuoto in mezzo alla strada all"angolo tra via Durini e via Borgogna.A quanto appreso finora, il giovane sarebbe caduto da un"altezza molto elevata: pare, infatti, dal nono piano di un palazzo, come scrive Milano Today.L"allarme è stato dato ...