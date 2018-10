Toyota | promuove nuova divisione auto ecologiche

Ambiente : Toyota promuove nuova divisione per auto ecologiche : L’agenzia Kyodo ha riferito che Toyota avrebbe fondato una nuova divisione per incrementare gli investimenti e coordinare lo sviluppo della produzione e il progresso della tecnologia delle auto a zero emissioni. La prima casa auto giapponese intenderebbe aumentare la manifattura di auto a basso impatto ambientale per incrementare la propria presenza sul mercato cinese e nei paesi europei, dove le direttive anti inquinamento sono sempre più ...