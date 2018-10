Torna The Gifted con i suoi X-Men

McGregor-Nurmagomedov - il match del decennio : la notte della MMA - The Notorious riTorna sull’ottagono per sfidare The Eagle : Il match più importante degli ultimi 10 anni per la MMA: in questo modo è stata presentata la super sfida tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, l’incontro che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), alle ore 04.00 della notte italiana (diretta streaming su Dazn), si fronteggeranno due autentiche stelle di questo sport che daranno vita a una ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : il Benetton Torna a Monigo per ripartire contro i Southern Kings : Dopo tre trasferte consecutive, sfociate in altrettante sconfitte, il Benetton Treviso torna a giocare tra le mura amiche dello stadio di Monigo, dove, domani sera alle ore 20.00 riceverà i Southern Kings sudafricani. I trevigiani sono quarti nella Confence B con undici punti, mentre gli ospiti nel medesimo raggruppamento sono settimi ed ultimi a quota sette. Tra i 23 convocati per la sfida valida per la sesta giornata del Pro 14 di Rugby ci ...

Mischa Barton di The OC nel revival The Hills : New Beginnings di MTV - l’ex Marissa Cooper Torna in tv : Mischa Barton di The OC resterà probabilmente nell'immaginario collettivo come la sfortunata Marissa Cooper per il resto della vita, ma intanto torna in tv con un nuovo progetto. L'attrice sarà nel cast di The Hills: New Beginnings, un revival della serie/reality iconica di MTV prevista per il debutto nel 2019. Con lei anche Kaitlynn Carter, Jennifer Delgado e Ashley Wahler, che si uniscono ai membri del cast precedentemente annunciati ...

The André riTorna dal vivo per il “Vendetta Vera Tour” : Sabato 13 ottobre, dal palco di Base a Milano, The André ritorna dal vivo per il “Vendetta Vera Tour” (info su www.freaknchic.it), la nuova serie di appuntamenti live che lo porterà sul palco dei più importanti club della Penisola, senza mai svelare il suo volto e donando la sua arte di interpretare in versione acustica le hit più famose e i linguaggi più criptici del mondo della trap e dell’indie. Il tour è organizzato e prodotto da Freak & ...

Torna a Trieste il ciclo di incontri di divulgazione scientifica 'Science&theCity' : Obiettivo della manifestazione si conferma quello di raccontare la scienza al pubblico dei non addetti ai lavori. Ad ogni appuntamento, come in un talk show televisivo, un parterre di esperti si ...

The Good Doctor 2 : in Usa Shaun Murphy è già Tornato : Una fiction campione d’ascolti (con un’ultima punta da 4 milioni di spettatori e un esordio da ben 5 milioni) che ha fatto entrare nel cuore degli italiani il personaggio di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore, qui CHI È), il giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant, negli Stati Uniti è già arrivata al secondo capitolo della saga. In attesa di sapere se la Rai farà vedere nell’estate 2019 le nuove ...

Domenica Torna The Distinguished Gentleman’s Ride : È stata presentata presso la sede di ACI Milano la settima edizione di The Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento benefico – in programma Domenica 30 settembre – che ogni anno riunisce più di 120.000 motociclisti in 650 città di 95 Paesi del mondo. «Credo che Automobile Club Milano e The Distinguished Gentleman’s Ride – ha dichiarato […] L'articolo Domenica torna The Distinguished Gentleman’s Ride sembra ...

Andrew Lincoln Torna in The Walking Dead 9 insieme a Lauren Cohan? Le rivelazioni di Greg Nicotero : Novità importanti in arrivo dagli Usa su The Walking Dead 9? Sembra proprio di sì visto che in queste ultime ore non solo AMC negli Usa, ma anche Fox in Italia, si stanno preparando al lancio della nuova stagione. Gli episodi della prima parte sono stati girati già nei mesi scorsi e Andrew Lincoln e Lauren Cohan saranno ancora protagonisti prima di quello che sembra davvero essere un doppio addio che potrebbe segnare il crosso della serie. Le ...

Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country - recensione : Non capita spesso che un DLC sia giocabile come titolo a parte. Ancora meno spesso lo si vede nei negozi in versione "pacchettizzata". Su PC il fenomeno è più frequente, specie con i giochi strategici o i MMORPG, ma su console esperimenti di questo tipo si contano sulle dita di una mano. I primi a venirci in mente sono i contenuti aggiuntivi di The Witcher 3 e ora ad essi si aggiunge Torna The Golden Country, un'avventura ambientata nel ...

Al via The Exorcist 2 su Rai4 - il Male è Tornato per Tomàs e Marcus - anticipazioni episodi 24 settembre : Dopo la messa in onda della prima stagione, arriva The Exorcist 2 su Rai4. Nel secondo ciclo di episodi ritroviamo Padre Tomàs e Padre Marcus alle prese con un nuovo caso di possessione demoniaca. Abbandonata la solare Chicago, i due preti esorcisti si trasferiscono nella nuvolosa Seattle per seguire la questione riguardante una misteriosa forza che sembra infestare una casa di accoglienza per ragazzi. Per l'occasione, il poster promozionale ...

Chloe Torna su Android con Life is Strange Before the Storm : Life is Strange Before the Storm è un'avventura narrativa con protagonista una Chloe Price sedicenne e ribelle che stringe un'improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima ed estremamente popolare. La storia è composta da rte episodi ed è ambientata tre anni prima degli eventi accaduti in Life Is Strange e si concentra sulle vicende tormentate di Chloe e Amber. L'articolo Chloe torna su Android con Life is Strange Before the ...

Tornano i Thegiornalisti : "Ci piace cambiare il nostro pop da cinema" : Di certo lui ha le parole giuste. Tommaso Paradiso è uno dei portavoce del pop perché i suoi brani intercettano (talvolta anticipano) lo spirito del tempo, mica poco. "Scrivo perché ho bisogno di comunicare, se fossi un bravo pittore, avrei dipinto quadri" spiega con il suo favoloso dono della sintesi. Da un paio d'anni è il golden boy della classifica, sia collaborando con altri (da Luca Carboni a Fabri Fibra) sia pubblicando con i suoi ...

Con madrina Catherine Bertone Torna domenica 30 settembre la MezzaAosta : 'Aosta a buon titolo si può fregiare del titolo di 'Città Europea dello Sport' - ha ricordato l'assessore Marzi - un riconoscimento importante e prestigioso frutto dell'enorme lavoro dei nostri ...

The Cure Tornano in Italia : la band aprirà Firenze Rocks 2019 il 16 giugno : The Cure a Firenze per l'edizione 2019 del festival Firenze Rocks. La band inglese salirà sul palco della Visarno Arena, alle Cascine, il 16 giugno 'per un unico grande concerto in Italia' spiegano ...