Torna la pioggia a Olbia e in Gallura | le previsioni della settimana

Torna la pioggia da Ragusa a Messina : allerta gialla : Torna la pioggia oggi in buona parte della Sicilia orientale. Lo si legge nel sito della Protezione Civile. allerta gialla da Ragusa a Messina .

Torna il maltempo in Campania e a Napoli : pioggia nel weekend : Un vortice ciclonico insiste a portare maltempo sulle due isole maggiori e al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dal pomeriggio e sera forti piogge con rischio di nubifragi si ...

Uragano Florence - ora si scatenano i Torna do : case distrutte e veicoli ribaltati in Virginia e Nord Carolina - caduti 916mm di pioggia [GALLERY] : 1/24 ...

Maltempo USA - Midwest sommerso dalla pioggia : alluvioni - Torna do - evacuazioni e blackout [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo - pioggia e grandine : evacuati campeggi sul Gargano. Previsioni : da oggi Torna il sole : La pioggia e la grandine cadute in abbondanza nelle ultime ore in alcune zone del Gargano, hanno creato gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico, in particolare nella zona poco distante di 'Lido del ...