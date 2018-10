Tokyo | bronzo per Terryana D' onofrio con il suo team azzurro

Mondiali : Silvana Stanco vince il Bronzo nel Trap e ottiene la prima carta olimpica per Tokyo 2020 : Silvana Stanco , 119, , Jessica Rossi , 115, e Alessia Iezzi , 109, hanno stabilito anche il nuovo record del mondo con 343 piattelli.

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Silvana Stanco conquista il bronzo e la qualificazione a Tokyo 2020! Oro alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova : Finalmente l’Italia stacca una carta olimpica ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: la ottiene per la nostra federazione Silvana Stanco, che vince la medaglia di bronzo nel trap femminile, nella finale vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova allo shoot-off sulla cinese Wang Xiaojing. La slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e la cinese Wang Xiaojing chiudono i 50 piattelli di finale con lo stesso score di 45, ...