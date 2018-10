Tennis | Schiavone-Vinci coppia d' incanto a Trento

Tennis - Flavia Pennetta scrive alla Schiavone : “benvenuta nel mondo delle ritirate” : Tennis, Flavia Pennetta ha scritto all’amica e compagna Francesca Schiavone ritiratasi dal circuito dopo una lunga carriera Flavia Pennetta, a pochi giorni dall’annuncio dell’addio al Tennis dell’amica Francesca Schiavone, ha voluto renderle omaggio con un post su Instagram. Le due sono state compagne di mille battaglie in giro per il mondo, vincendo anche la Fed Cup ripetutamente. “Amica mia benvenuta nel ...

Il riposo della Leonessa – Francesca Schiavone si ritira : carisma e tecnica - il Tennis che ha reso grande l’Italia : Nella giornata di ieri Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro dal mondo del tennis: se ne va una campionessa di tecnica e carisma che ha contribuito a rendere grande il tennis azzurro Sembrava dovesse ritirarsi un anno fa, ma l’integrità fisica e il ritorno in top 100 l’hanno convinta a restare Soprattutto il richiamo della competizione, un po’ come il richiamo della foresta, per lei che di soprannome fa ...

