Tennis | l’azzurra Camila Giorgi vince a Linz La conferenza stampa della vigilia è tutta

Tennis : Camila Giorgi - una vittoria che sa di maturazione. L’azzurra ha trovato il suo equilibrio? : 59 minuti. Tanto è durata la finale di Linz che ha sorriso a Camila Giorgi. L’azzurra conquista il suo secondo titolo nel circuito WTA e domani sarà numero 28 nel ranking mondiale del Tennis. Una posizione mai raggiunta dalla marchigiana che con autorevolezza si è imposta quest’oggi contro la russa Ekaterina Alexandrova, numero 119 del ranking, proveniente dalle qualificazioni e alla sua prima sfida per il titolo nel circuito ...

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi vola in Finale! L’azzurra supera in due set Alison Van Uytvanck : Missione compiuta per Camila Giorgi. L’azzurra vola in Finale nell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. La 26enne di Macerata ha sconfitto la belga Alison Van Uytvanck, numero 56 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 46 minuti di partita in un match equilibrato nel quale il peso della palla ...

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi vola in semifinale! L’azzurra supera in tre set Margarita Gasparyan : Grandi notizie per il Tennis italiano dai quarti di finale dell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. Camila Giorgi ha sconfitto in tre set la russa Margarita Gasparyan, numero 137 del ranking, vincitrice un paio di settimane fa del titolo a Tashkent (Uzbekistan), con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita. ...

Tennis - WTA Wuhan 2018 : Camila Giorgi ko al primo turno contro Aleksandra Krunic. L’azzurra sconfitta in tre set : Camila Giorgi esce subito di scena a Wuhan (Cina). L’italiana è stata sconfitta al primo turno dalla serba Aleksandra Krunic (n.63 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in in 2 ore e 6 minuti di partita. La Tennista nostrana ha pagato dazio per i troppi errori commessi (11 doppi falli) non trovando mai la giusta continuità nel proprio gioco e favorendo l’avversaria, pronta ad approfittarne. Nel primo set l’azzurra è ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi ko in semifinale contro Naomi Osaka. Troppo forte la giapponese per l’azzurra : Poco da fare per Camila Giorgi nella semifinale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, che da lunedì sarà n.29 del mondo (suo best ranking), è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla vincitrice degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.7 WTA) in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match comandato dalla nipponica che, sul cemento di casa, ha ottenuto il 10° successo consecutivo, allungando la sua striscia vincente iniziata a New York. Per ...