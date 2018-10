Tennis | frattura della rotula per Del Potro | l’argentino pensa ad un clamoroso ritiro

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018) Ilta argentino si èto ladel ginocchio destro, un infortunio terribile che mette a rischi la carriera dell’argentino Una botta durissima, un colpo terribile da incassare soprattutto per un atleta che ha dovuto superare già un difficile infortunio. Juan Martin Delsi èto ladel ginocchio destro, è questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’argentino dopo il problema emerso nel match valido per il terzo turno del torneo di Shanghai contro Coric. Stagione finita dunque per la ‘Torre di Tandil’ che, a caldo, ha messo a serio rischio anche la propria carriera: “è un momento molto difficile, mi sento molto triste, è un colpo durissimo, che mi lascia senza forze. È davvero difficile per mere di recuperare nuovamente. Non mi aspettavo che tutto ciò potesse accadere un’altra ...