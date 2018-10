Tennis | Caroline Garcia si impone a Tianjin | il primo titolo in carriera per Dayana

oasport

: CAROLINE GARCIA TRIONFA AL TORNEO DI TIANJIIN - tennis_italia : CAROLINE GARCIA TRIONFA AL TORNEO DI TIANJIIN - SuperTennisTv : Karolina Pliskova e Caroline Garcia si sfidano per il titolo del #WTA di Tianjin! - LOVEBRACE32 : RT @CamilaGiorgi_it: Camila avanza al @torayppo, al prossimo turno affronterà Caroline Wozniacki -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Successi per la francesee per la giovane ucrainaYastremska nelle finali di(Cina) e di Hong Kong in questa domenica di tantofemminile. La transalpina si è imposta nell’atto conclusivo del torneo cinese contro la testa di serie n.1 del seeding Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato che, nei fatti, si è deciso nel tie-break delparziale, vinto dalla8-6, che ha dato poi il via al trionfo della n.16 del ranking che si è portata a casa ildi questo 2018 e il sesto nella sua, in una competizione dotata di un montepremi di 750mila dollari. Ancor più significativo il successo della “Millenial” di Odessa, numero 102 del mondo, che ha superato piuttosto facilmente la cinese Qiang Wang, numero 24 WTA e testa di serie n.6 del ...