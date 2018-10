Tennis : Caroline Garcia si impone a Tianjin - il primo titolo in carriera per Dayana Yastremska a Hong Kong : Successi per la francese Caroline Garcia e per la giovane ucraina Dayana Yastremska nelle finali di Tianjin (Cina) e di Hong Kong in questa domenica di tanto Tennis femminile. La transalpina si è imposta nell’atto conclusivo del torneo cinese contro la testa di serie n.1 del seeding Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato che, nei fatti, si è deciso nel tie-break del ...

Caroline Wozniacki Princess of China… Open : la Tennista danese liquida Sevastova in finale : Caroline Wozniacki conquista uno strepitoso successo nel China Open: la tennista danese batte Sevastova in finale ‘Princess of China’ è il titolo di una canzone dei Coldplay ft Rihanna, ma è anche quello del quale, tennisticamente parlando, si potrà fregiare Caroline Wozniacki, dopo il successo nel China Open. La tennista danese ha trionfato nella finalissima del torneo asiatico, battendo in due set la numero 20 del ranking, Anastasija ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi superba! Caroline Wozniacki sconfitta in tre set - si vola ai quarti di finale : Superba prestazione di Camila Giorgi nel WTA di Tokyo 2018. L’azzurra supera in tre set la numero due del mondo Caroline Wozniacki, nonché detentrice del titolo 2017 del torneo Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match estremamente lottato in cui la grande aggressività della marchigiana ha prevalso nei confronti della forte rivale. Con questo successo Camila ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi supera agevolmente Misaki Doi e affronterà Caroline Wozniacki agli ottavi : Camila Giorgi conquista agevolmente la qualificazione agli ottavi di finale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, numero 37 del mondo, si è imposta contro la giapponese Misaki Doi (n.170 WTA) con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato da Camila che sul cemento nipponico non ha dato scampo alla padrona di casa. Nel prossimo turno ci sarà la grande sfida contro la danese Caroline Wozniacki (n.2 del ...