Tempesta tropicale Leslie arriva in Portogallo | venti fino a 190 km h

URAGANO LESLIE VERSO PORTOGALLO E SPAGNA/ Ultime notizie : iniziata la transizione in Tempesta tropicale : URAGANO LESLIE VERSO PORTOGALLO e SPAGNA : Ultime notizie , è il più forte dal 1842. Fortissime piogge e raffiche di vento anche a Lisbona. Appello a non uscire di casa da parte delle autorità(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:45:00 GMT)

“Michael” si sposta sulla Georgia : continua a indebolirsi - declassato a Tempesta tropicale : L’uragano Michael, dopo il “landfall” in Florida, si è spostato ora in Georgia e si sta indebolendo sempre più, tanto da essere declassato a tempesta tropicale: lo ha reso noto il National Hurricane Center statunitense. Finora l’uragano ha causato almeno un morto e lasciato 380mila persone senza elettricità. L'articolo “Michael” si sposta sulla Georgia: continua a indebolirsi, declassato a tempesta tropicale ...