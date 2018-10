Telemarketing | dopo i call center arrivano i robocaller

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) Non lamentatevi degli operatori diche vi perseguitano con le proposte commerciali più disparate. Altrove va decisamente peggio. Non ripetete la ritrita giaculatoria sulla inutilità del “Registro delle Opposizioni” che speravate vi esentasse dalla quotidiana persecuzione telefonica. Oltre oceano sono dovuti scendere in campo gli Attorney Generals (in pratica i Ministri della Giustizia) di 35 Stati Usa per debellare, o almeno cercare di farlo, il fenomeno delle fastidiose sollecitazioni telefoniche che invitano a comprare qualcosa, aderire a un servizio, cambiare gestore o fornitore. Il problema americano è ben peggiore del nostro perché a rompere le scatole a tranquilli cittadini – colpevoli solo di disporre di una utenza telefonica mobile o fissa – non sono gli schiavi del terzo millennio che lavorano nei centralini delle società “specializzate”. Negli Stati Uniti ai remi ...