Suso | Maldini leggenda da soggezione | il Milan gioca come la Spagna - Calcio

Movimento a Casa Milan : Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini - le ultimissime : Per Suso al Milan ore calde, il calciatore rossonero assieme all’agente è a colloquio con la dirigenza: le intenzioni di Leonardo e Maldini Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini. E’ questo quanto sta accadendo in questi minuti a Casa Milan, come documentato da Skysport. I dirigenti rossoneri stanno discutendo con Suso in merito all’offerta arrivata dalla Roma, che prevede lo scambio con Perotti più un ...