Superbike - GP Argentina 2018 : un infinito Jonathan Rea fa sua anche gara-2 - secondo Forès - terzo Melandri : anche dall’altra parte del mondo è sempre un Jonathan Rea-show nel Mondiale di Superbike 2018. Il campione del mondo, nonostante abbia già ampiamente messo le mani sul titolo, non si stanca di vincere, e completa la doppietta anche nel Gran Premio di Argentina a Villicum. Dopo il successo di ieri, infatti, il portacolori della Kawasaki, concede il bis in gara-2, scattando dalla terza fila, ma raggiungendo presto la prima posizione. Gli ...

Superbike – Davies cade - Melandri è secondo : la Ducati di Marco sul podio di Gara 1 in Argentina : Il team Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 in Argentina con Melandri (2º), Davies costretto al ritiro dopo una scivolata Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito sul podio in Gara 1 a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano, autore della pole position con un giro record da 1’39.012, ha mostrato un passo molto ...

Superbike - Round Argentina 2018 : superpole. Marco Melandri il più veloce - Jonathan Rea in seconda piazza : Penultima superpole della stagione 2018 del Mondiale di Superbike e sul tracciato argentino di San Juan Marco Melandri ha alzato la voce in sella alla Ducati Panigale. Il centauro italiano, appiedato dalla scuderia italiana in vista del campione dell’anno venturo, si è preso una piccola rivincita quest’oggi realizzando il miglior crono del time-attack in 1’39″012 a precedere il campione del mondo in carica Jonathan Rea ...

Superbike - il team Aruba Racing-Ducati parte bene nel weekend in Argentina : Il team Aruba Racing – Ducati è tornato in pista a Villicum con Melandri nelle prime posizioni sin dai primi giri di prove Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, che approda per la prima volta in Sudamerica. Alle prese con un nuovo tracciato, piloti e squadra hanno iniziato con riscontri positivi il lavoro sul setup in vista ...

