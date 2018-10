Superbike – Davies cade | Melandri è secondo | la Ducati di Marco sul podio di Gara 1 in

Superbike – Ducati sul podio a Magny Cours : Davies secondo in Gara2 : Il team Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 2 a Magny Cours con Davies (2º), Melandri 5º Dopo una Gara 1 difficile, il team Aruba.it Racing – Ducati si è riscattato salendo sul podio in Gara 2 a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, con Chaz Davies. Il gallese, scattato bene dalla prima fila, ha condotto la corsa fino al dodicesimo giro nonostante le condizioni ...

Superbike - GP Francia 2018 : Jonathan Rea sa solo vincere e fa sua anche gara-2 davanti a Davies e van der Mark : Infinito, inossidabile, un vero “cannibale”. Jonathan Rea (Kawasaki) centra la doppietta anche nel Gran Premio di Francia 2018 della Superbike di Magny-Cours e continua nella sua striscia di ottimi risultati che sembra non avere fine. Dopo la vittoria di ieri, che aveva portato anche il titolo iridato al nord-irlandese, il portacolori della casa nipponica ha centrato il successo anche nella seconda manche, non lasciando scampo agli ...

Superbike - GP Francia 2018 : Jonathan Rea sa solo vincere - e fa sua anche gara-2 davanti a Davies e van der Mark : Infinito, inossidabile, un vero “cannibale”. Jonathan Rea (Kawasaki) centra la doppietta anche nel Gran Premio di Francia 2018 della Superbike di Magny-Cours e continua nella sua striscia di ottimi risultati che sembra non avere fine. Dopo la vittoria di ieri, che aveva portato anche il titolo iridato al nord-irlandese, il portacolori della casa nipponica ha centrato il successo anche nella seconda manche, non lasciando scampo agli ...

Superbike - Davies stringe i denti e chiude quinto a Magny Cours : buona la rimonta di Melandri : quinto e sesto posto per Davies e Melandri in Gara-1 a Magny Cours, bella la prestazione di entrambi i piloti del team Ducati Dopo una giornata di prove libere, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in pista a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, per affrontare la prima di due gare in programma. Chaz Davies, pur non essendo ancora al 100% della forma a causa di un duplice ...

Superbike - GP Francia 2018 : Tom Sykes centra una straordinaria Superpole davanti a Rea e Savadori. Davies 6° - Melandri 12° : Jonathan Rea (Kawasaki) pensava di avere conquistato la Superpole del Gran Premio di Francia 2018 della Superbike grazie ad un tentativo perfetto ma, proprio all’ultimo secondo, è stato il suo compagno di scuderia Tom Sykes a far segnare il giro più veloce sul tracciato di Magny-Cours con il tempo di 1:35.696, beffando il nord-irlandese per appena 147 millesimi. Sarà quindi l’inglese alle ore 13.00 a scattare davanti a tutti in ...

Superbike - GP Francia 2018 : Tom Sykes centra una straordinaria Superpole davanti a Rea e Savadori. Davies 6° - Melandri 12° : Jonathan Rea (Kawasaki) pensava di avere conquistato la Superpole del Gran Premio di Francia 2018 della Superbike grazie ad un tentativo perfetto ma, proprio all’ultimo secondo, è stato il suo compagno di scuderia Tom Sykes a far segnare il giro più veloce sul tracciato di Magny-Cours con il tempo di 1:35.696, beffando il nord-irlandese per appena 147 millesimi. Sarà quindi l’inglese alle ore 13.00 a scattare davanti a tutti in ...

Superbike – Prove libere Magny Cours : Ducati nella top ten con Davies e Melandri : Il team Aruba.it Racing – Ducati in pista a Magny Cours: Davies 7º e Melandri 8º nelle Prove libere Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in azione a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, per affrontare l’ultima tappa europea in calendario. In condizioni meteo soleggiate con temperature miti, i piloti hanno portato avanti il lavoro in vista delle gare mostrando ...

Superbike - le impressioni di Melandri e Davies in vista del prossimo Gp di Magny Cours : Reduci dalle buone prestazioni di Portimao, i pilota del team Ducati si preparano per l’undicesimo appuntamento del Mondiale di Superbike Tornato in pista da protagonista a Portimão (Portogallo) dopo la pausa estiva, con Marco Melandri due volte a podio e Chaz Davies quarto in entrambe le gare nonostante una spalla infortunata, il team Aruba.it Racing – Ducati è determinato a raccogliere ulteriori risultati di prestigio a Magny ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea con il titolo in tasca - Davies a oltre 100 punti : Jonathan Rea ed ancora Jonathan Rea. Per narrare le gesta dei piloti del Mondiale 2018 di Superbike si potrebbe incorrere nel pericolo di essere ripetitivi ma dinnanzi ad un centauro del genere c’è davvero poco da fare. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto anche il successo in gara-2 del GP del Portogallo 2018, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche (vinta sempre dal nordirlandese), centrando la ...

Superbike - ottimi risultati per il team Ducati in Gara-1 a Portimao : Melandri 2° e Davies 4° : Grandi risultati per i due piloti del team Ducati in Gara-1 a Portimao, Melandri e Davies chiudono con il secondo e il quarto tempo Gara 1 del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, in scena a Portimão (Portogallo), si è conclusa positivamente per il team Aruba.it Racing – Ducati. Da un lato, Marco Melandri ha conquistato un ottimo secondo posto in solitaria, il suo settimo podio stagionale, partendo dalla prima fila; ...

Superbike - GP Portogallo 2018 : risultati e classifica qualifiche. Eugene Laverty in pole davanti a Rea e Melandri. Ottimo 4° Savadori - Davies partirà solo 14° : L’irlandese Eugene Laverty ha conquistato la pole position del GP di Portogallo 2018, quartultimo round del Mondiale Superbike. L’alfiere dell’Aprilia ha demolito il record della pista di Portimao con un fantastico 1:40.705 ottenuto al secondo giro del primo run della Super pole 2, appena sufficiente per precedere il leader del campionato Jonathan Rea di 0.060. Al terzo posto si è classificato Marco Melandri con la Ducati, ...

Superbike - spettacolare incidente per Chaz Davies a Portimao : la Ducati del gallese avvolta dalle fiamme [VIDEO] : Scivolata senza conseguenze per Chaz Davies nella terza sessione di prove libere del Gp di Superbike a Portimao, la Ducati del gallese prende fuoco dopo una perdita d’olio incidente tanto spettacolare quanto innocuo per Chaz Davies, scivolato nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Portimao del Mondiale di Superbike. Il gallese ha perso il controllo della sua Ducati dopo nove minuti dell’inizio delle FP3, ...

Superbike Portimao - Davies : «Sto meglio ma devo ancora valutare le mie condizioni» : Portimao - Chaz Davies è reduce da un brutto infortunio alla spalla, ma stringerà i denti e dovrebbe essere in pista nelle due gare sabato e domenica. Il gallese della Ducati verificherà le proprie ...

Superbike - GP Portogallo 2018 : Jonathan Rea pronto ad avvicinarsi al quarto titolo - Davies e Sykes acciaccati dopo la pausa : Dove eravamo rimasti? E’ proprio il caso di chiederselo parlando del Mondiale 2018 di Superbike. Il campionato delle derivate di serie, su due ruote, torna infatti a far risuonare i propri motori dopo oltre due mesi di stop dall’ultimo impegno a Misano. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli il “Cannibale” Jonathan Rea aveva dato ancora una volta un saggio delle sue qualità in sella alla Kawasaki. Una doppietta che ha ...