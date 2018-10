Sul caso Riace il Viminale rettifica | nessun trasferimento obbligatorio di migranti

Di Maio è intervenuto Sul caso dei bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post : "I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono Contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una ...

Scuola - Renzi e Malpezzi Sul caso mensa Lodi : ‘Lega separa i bambini - PD non starà zitto’ : Durissima presa di posizione del Partito Democratico in merito al caso scoppiato a Lodi in merito alle ‘mense scolastiche’ e ai bambini stranieri. In un post pubblicato sulla pagina personale, la senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico parla della vicenda e stigmatizza quanto accaduto con queste parole: ‘La Lega discrimina anche i bambini stranieri e impedisce l’accesso alla mensa. Questa scelta non è degna di ...

Conte : Sul caso Cucchi 'chi ha sbagliato dovrà pagare' : Bologna, 13 ott., askanews, - Sul caso della morte di Stefano Cucchi 'chi ha sbagliato dovrà pagare'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il quale, dopo le nuove rivelazioni ...

Pizzo. Sul caso Riace interviene Carmen Manduca portavoce comunale M5S : Sul caso Riace interviene Carmen Manduca, portavoce comunale di Pizzo. È la prima esponente del M5S in Calabria ad esprimersi

Ad Yamamay : 'Ronaldo? Boom di vendite. Mai un dubbio Sul caso' : E' ai primi posti del mondo'. ' Cos'ho pensato al gol di Udine? Che ha una forza mentale mostruosa per riuscire a rimanere concentrato sul suo lavoro in mezzo a questa tempesta. Credo che altri ...

Matteo Salvini Sul caso Cucchi : "Chi indossa la divisa e sbaglia - paghi anche di più" : "Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaio di poliziotti e carabinieri che lavorano. Agli spacciatori dico che io sto con i carabinieri". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, da Borghetto, in Trentino, parlando del caso Cucchi.In un'intervista all'Unione sarda, il ministro ha spiegato: "Sono ministro da quattro mesi e non posso rispondere di ciò che ...

Caso Cucchi - l’avvocato della famiglia : “Il generale Tomasone verrà ascoltato in aula Sull’inchiesta interna” : Comparirà anche il generale Vittorio Tomasone nell’aula del tribunale di Roma durante le prossime udienze del processo Cucchi. All’epoca dei fatti, era il comandante provinciale e fu lui a ordinare le verifiche interne su quanto accaduto in caserma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando venne arrestato il geometra romano. Ora Tomasone è comandante interregionale a Napoli e verrà chiamato a testimoniare dalla famiglia di ...

LITE CARMELO ABATE-REMO CROCI Sul caso BOSSETTI/ "Evitare istigazioni" - "Un cronista deve fare il suo lavoro" : LITE CARMELO ABATE-REMO CROCI sul CASO BOSSETTI. Il botta e risposta: "Evitare istigazioni", "Un cronista deve fare il suo lavoro". Il conduttore Nuzzi riporta la calma(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:26:00 GMT)

Matteo Salvini frena i suoi Sul caso Parodi : «Passiamoci sopra - siano gli altri a fare polemiche» : Matteo Salvini Matteo Salvini stempera i toni e chiede ai suoi di evitare inutili polemiche. Intervenendo sulle critiche politiche espresse da Cristina Parodi nei suoi confronti, il vicepremier ha assicurato che chiederà ai colleghi della Lega di soprassedere. Questi ultimi, infatti, avevano replicato alla conduttrice in modo polemico chiedendone addirittura le dimissioni dal servizio pubblico. “Leggevo che alcuni parlamentari della Lega ...

La svolta dopo 9 anni Sul caso Cucchi - un carabiniere ammette il pestaggio : Uno dei 5 carabinieri imputati, Francesco Tedesco, accusa due colleghi. 'E' crollato il muro, in tanti dovranno chiedere scusa', il commento della sorella di Stefano, Ilaria -

Turchia : oggi l'udienza Sul caso del pastore Brunson - possibile accordo con Washington : E' prevista per oggi l'udienza sul caso di Andrew Brunson, il pastore evangelico americano che lo scorso luglio è stato messo agli arresti domiciliari in Turchia dopo 21 mesi di detenzione con l'...

Prato - sindaco indagato Sul caso stadio : l'ipotesi è abuso d'ufficio : Prato, 11 ottobre 2018 - A seguito dell'esposto presentato da Paolo Toccafondi, la Procura della Repubblica di Prato ha notificato al sindaco della città, Matteo Biffoni , un avviso di chiusura ...

E' crollato il muro di gomma Sul caso Cucchi : Roma, 11 ott., askanews, - Un'altra verità per Stefano Cucchi. Nel processo bis per la morte del giovane geometra il pm Giovanni Musarò ha spiegato che uno degli imputati si è sfilato di fatto dal '...

La nuova rivelazione Sul caso Cucchi e la giornata dell'orgoglio Boeri. Di cosa parlare stasera a cena : La giornata dell'orgoglio Boeri, cui subito risponde, ma con zero fantasia, Matteo Salvini (ricalcare le formulette di Di Maio è avvilente, su). Quindi la risposta lasciamola stare, e vediamo cosa ha detto Boeri, che, non ha fatto un proclama su Facebook, ma è stato ordinariamente convocato in Par