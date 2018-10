Successo per la Barcolana del cinquantenario

Incidente per Salvini : polso fratturato/ Foto - "scivolato come uno scemo" : cosa è Successo : Incidente per Salvini: polso fratturato. Ultime notizie, brutta caduta per il ministro dell'Interno: "sono scivolato come scemo", ecco la Foto su instagram(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Incidente per Salvini : polso fratturato - ecco cosa è Successo al leader della Lega /Foto : Dimostrazione che alla mia età fare sport, nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo, può essere mooolto pericoloso!' Un post condiviso da Matteo ...

Serie A Basket – Successo casalingo per Torino : Trieste si arrende alla distanza - decisivo il quarto periodo : Prima vittoria stagionale per la Fiat Torino che supera in casa l’Alma Trieste: decisiva la prestazione di Carr, ma nel quarto quarto è Wilson a fare la differenza La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con il Successo della Fiat Torino sull’Alma Trieste per 86-74. Dopo la sconfitta all’esordio contro Venezia all’overtime, arriva dunque la prima gioia stagionale per Torino, trascinata dall’ottimo Carr autore di 20 punti. I ...

Mick Schumacher - le tappe per un futuro da campione dopo Successo in Euro Formula 3 : Gli è bastato un secondo posto, sotto gli occhi pieni di gioia di mamma Corinna, per laurearsi, campione Europeo di Formula 3 e battere suo padre. Sì, battere, in precocità, il grande Michael ...

Spazio : Successo per il lander Mascot - 17 ore sull’asteroide Ryugu : Dopo sei minuti di caduta libera, la mattina dello scorso 3 ottobre, il lander Mascot ha avuto il primo vis-à-vis con l’asteroide Ryugu, situato a circa 300 milioni di chilometri dalla Terra. Un incontro durato ben 17 ore, durante le quali il lander ha eseguito con successo i suoi quattro esperimenti scientifici sulla superficie dell’asteroide. Mai prima d’ora un corpo nel Sistema Solare è stato esplorato in questo modo ampio e dettagliato. Gli ...

Vela – Giochi Olimpici giovanili - due medaglie per l’Italia : grande Successo per Giorgia Speciale e Nicolò Renna : Agli Youth Olympic Games due medaglie per la Vela azzurra, Giorgia Speciale si laurea campionessa Olimpica giovanile della classe techno 293 plus femminile Venerdì 12 ottobre 2018 diventa una giornata Speciale per la Vela giovanile azzurra, con le medaglie conquistate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires da Giorgia Speciale e Nicolò Renna esulta tutto il movimento velico italiano, voglioso di rivalsa dopo l’edizione non fortunata ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : Rea Successo in FP3! (Gp Argentina - San Juan) : DIRETTA Sbk 2018: info streaming video e tv della prime tre sessioni di prove libere a San Juan. Si accendono la Fp1, Fp2 e Fp3 del Gp d'Argentina 2018 della Superbike.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Ivan Gonzalez e Valeria Marini/ "In bagno non è Successo niente. Siamo entrati per…" (Temptation Island Vip) : Ivan Gonzalez e Valeria Marini: nessuna frequentazione per la coppia dopo Temptation Island Vip. Per il modello spagnolo si aprono le porte di Uomini e Donne?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:44:00 GMT)

Red Bull Air Race : grande Successo per la tappa di Indianapolis : Dopo una lotta all’ultimo secondo Micheal Goulian diventa il primo pilota americano della Red Bull Air Race a scrivere il suo nome sulla lista dei vincitori nella Indianapolis Motor Speedway. Al secondo posto il canadese Pete McLeod con il primo podio del 2018, mentre il francese Nicolas Ivanoff finisce la gara al terzo posto Indianapolis, USA – La vittoria di Gulians davanti agli occhi di 40.000 spettatori durante l’intero scorso weekend ...

Ciclismo - Giro di Turchia 2018 : ancora un Successo per Bennett - completano il podio Richeze e Degenkolb : È lui il più forte tra i velocisti al Giro di Turchia 2018, Sam Bennett ha vinto praticamente ogni volata. Nella prima tappa è arrivato secondo sorpreso dall’azione di Maxi Richeze, ieri e oggi doppia vittoria senza lasciare scampo agli avversari. Stavolta i primi battuti sono stati lo stesso Richeze e il tedesco John Degenkolb. Il corridore della Bora-hansgrohe allunga in classifica generale portando il suo vantaggio a 12” su ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA/ Lui non la perdona : ecco cosa è Successo dopo (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - Successo in rimonta per Cecchinato : Il siciliano con questa vittoria entra tra i primi venti del mondo del ranking ATP e se la vedrà ora negli ottavi contro quel Novak Djokovic già battuto a Parigi in questa stagione. Se da una parte ...

Perché Susanna Camusso vuole Maurizio Landini come suo Successore alla guida della Cgil : In un video su Facebook Susanna Camusso spiega Perché Maurizio Landini è stato scelto come suo successore: "Risponde a quei principi di autonomia e dell'organizzazione, di capacità di costruire dei processi di squadra in cui di cui crediamo sia abbia un gran bisogno''. Fonti sindacali hanno parlato di uno 'strappo'.Continua a leggere

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - Successo in rimonta per Cecchinato : Si è completato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. soffre tantissimo, ma alla fine vince Roger Federer. Lo svizzero ha faticato molto contro il russo Daniil Medvedev, fresco vincitore del torneo ATP di Tokyo, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Soprattutto nel finale di partita il numero due del mondo ha dovuto tirare fuori il meglio del suo repertorio, giocando spesso anche il ...