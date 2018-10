Studentesse stuprate a Firenze | l' ex carabiniere condannato | ' Chiedo scusa alla mia

Studentesse USA STUPRATE : CAMUFFO CONDANNATO A 4 ANNI E 8 MESI/ Ultime notizie : Costa rinviato a giudizio : STUDENTESSE Usa STUPRATE : pm ha chiesto 5 ANNI e 8 MESI per Marco CAMUFFO e il rinvio a giudizio per Pietro Costa . Le Ultime notizie : la decisione potrebbe arrivare già oggi(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Studentesse stuprate a Firenze : carabiniere condannato a 4 anni e 8 mesi : Condanna in primo grado con rito abbreviato per Marco Camuffo, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due Studentesse americane nel capoluogo toscano all'uscita da una discoteca. rinviato a giudizio il suo collega Pietro Costa che ha scelto il normale rito e dovrà presentarsi in tribunale a maggio dell'anno prossimo.Continua a leggere

