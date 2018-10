Stress da lavoro | leader o dittatore? Le 4 regole d’oro per essere un buon capo

Come rendere meno faticoso il rientro a lavoro : 5 consigli per superare settembre senza Stress : La cosiddetta "sindrome da rientro" colpisce ogni anno in Italia almeno 6 milioni di persone. I sintomi più frequenti del rientro al lavoro sono stanchezza, cattivo umore e nervosismo. Ma superare settembre e il ritorno in ufficio dopo le vacanze estive è facile, basta seguire alcuni semplici consigli.Continua a leggere

Zero Stress - ecco 10 cose da fare per tornare al lavoro in modo smart : Il rientro dalle ferie è un momento che milioni di persone vivono con grande stress. tornare in città, fra le mura dell’ufficio, con la prospettiva di affrontare impegni arretrati e nuove incombenze, scatena meccanismi psicologici che generano malessere e ansia. «Negli ultimi anni il problema sembra essersi acuito anche perché, di fatto, si torna al lavoro già stanchi: la tecnologia, che ci permette di essere sempre connessi, a volte si rivela ...

Tornare al lavoro è un trauma? I consigli per superare lo Stress da rientro : Il rientro dalle ferie è sempre molto difficile per i lavoratori: ecco i consigli per sopravvivere al 'back to work'

Come ritornare al lavoro dopo le ferie riducendo lo Stress : Cinque consigli di EasyHunters per affrontare il rientro in ufficio senza ansia, e senza farsi schiacciare dalle circostanze

CRISI ELON MUSK/ Stress e farmaci per troppo lavoro - così Tesla crolla in borsa : CRISI ELON MUSK, Presidente di Tesla e della società spaziale SpaceX. troppo Stress da lavoro. "Ultimo anno massacrante, il peggio deve ancora arrivare". La Sec indaga(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:19:00 GMT)

Crisi Elon Musk : Stress da iperlavoro e crollo titolo Tesla - anno atroce : Lui, Elon Musk, il genio ribelle, ambizioso e visionario della Silicon Valley, è esaurito a causa di un fortissimo stress da iperlavoro. Tanto che per dormire è costretto ad assumere farmaci e pastiglie di sonniferi. Uno shock planetario per l'opinione pubblica con risvolti economici preoccupanti. È lui stesso, Elon Musk in persona, punto di riferimento per sognatori di ogni fascia d'età e ceto sociale, a confessarlo sulle pagine attente e ...