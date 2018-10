StoricaMente 2018 | domenica 21 ottobre Stefania de Michele e Roberto Tiraboschi a

Valentino Rossi - GP Aragon 2018 : “Una pista StoricaMente difficile per me. Il meteo potrebbe aiutare la Yamaha” : Valentino Rossi si proietta al weekend di Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP, senza farsi eccessive illusioni conscio delle difficoltà di una Yamaha che sta lavorando per trovare delle soluzioni ma il tempo richiesto non è immediato. Preoccupazioni alimentate dal fatto che su questa pista il “Dottore” non ha mai vinto, da quando è stata inserita nel calendario iridato nel 2010. “Questa è una pista ...