Stephen Hawking | «A scuola non ero un genio | ho attraversato l' intero universo»

corriere

: Inedito di Stephen Hawking: «A scuola non ero un genio, ho attraversato universo» - Corriere : Inedito di Stephen Hawking: «A scuola non ero un genio, ho attraversato universo» - infoitscienza : L'ultimo paper di Stephen Hawking sui buchi neri è ora online -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Spero che in futuro, anche quando non sarò più qui, le persone che governano il mondo siano in grado di mostrare creatività, coraggio e leadership. Mi auguro che si dimostrino all'altezza della sfida ...