STASERA IN TV | i programmi televisivi di domenica 14 ottobre 2018

Programmi TV di STASERA - domenica 14 ottobre 2018. Su Rai 1 la Nazionale sfida la Polonia per la Nations League : Roberto Mancini, CT della Nazionale Rai1, ore 20.35: Polonia-Italia In diretta da Chorzow il terzo impegno degli azzurri in Nations League. Sarà un vero e proprio spareggio; le due nazionali, appaiate alle spalle del Portogallo, a quota 1 dopo le prime due partite del girone 3, devono entrambe vincere per evitare la retrocessione nella Lega B della prossima edizione della Nations League. Gli azzurri arrivano al match dopo l’1-1 di Genova ...

STASERA in tv : programmi tv di domenica 14 ottobre 2018 : Sport in tv . Scendono in campo gli azzurri di Mancini, quarta giornata del girone di Nations League, Polonia-Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Seconda serata Film . Come l'acqua per gli ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 14 Ottobre 2018 - : Esuberante, desideroso di gustare la vita fino all'ultimo, girò instancabilmente il mondo assaporandone i cibi, le droghe e le donne senza freni. 0:40 Rai News Notte 0:45 IL FANTASMA DELL'OPERA - ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di sabato 13 ottobre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 13 ottobre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla divulgazione con Ulisse – Il piacere della scoperta: Viaggio senza ritorno, condotto da Alberto Angela. Su Rai 2 è confermato il tradizionale appuntamento con le indagini di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, mentre Rai 3 propone la terza e la quarta puntata della serie in prima visione I topi con Antonio ...

Cosa fanno STASERA in tv 13 ottobre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 13 ottobre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 13 ottobre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Ulisse anticipazioni 23:55 Petrolio Rai 2 21:05 serie Tv N.C.I.S.: Los Angeles 22:40 serie Tv ...

STASERA in tv : programmi tv di sabato 13 ottobre 2018 : Su Rai 4 ad esempio Stefano Accorsi è un ex pilota con problemi pronto a dare una mano alla sorella, Matilda De Angelis, nel suo stesso sport a 4 ruote in Veloce come il vento ; su Canale 20 invece ...

Programmi TV di STASERA - sabato 13 ottobre 2018. Sul Nove Il Rosso e il Blu : Il Rosso e il Blu - Roberto Herlitzka Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il Piacere della Scoperta Il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio, è al centro del terzo appuntamento di “Ulisse – Il Piacere della scoperta”. Con Alberto Angela si ascolteranno le testimonianze di alcuni ...

Cosa fanno STASERA in tv 12 ottobre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 12 ottobre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 12 ottobre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Varietà Tale E Quale Show 2018 23:55 Tv7 Rai 2 21:20 serie Tv Criminal Minds 23:45 Rubrica ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di venerdì 12 ottobre 2018 : Ecco le anticipazioni sui programmi tv che andranno in onda STASERA, 12 ottobre 2018, sulle reti generaliste. Su Rai 1 serata all’insegna dell’intrattenimento con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Rai 2 propone un nuovo episodio del telefilm Criminal Minds in prima tv (episodio 13×04, Killer App), mentre su Rai 3, dopo la puntata di Un posto al sole, sarà trasmessa la commedia Il principe abusivo (Italia, 2013) con Alessandro ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 12 Ottobre 2018 - : 23:15 Bar Sport - Film × TRAILER TRAMA In un paese vicino a Bologna viene aperto il Bar Sport, il cui gestore è soprannominato "Onassis" a causa della sua tirchieria. Ciononostante, per l'...

Programmi TV di STASERA - venerdì 12 ottobre 2018. Su La7 Propaganda Live : Diego Bianchi Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Quinto appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Quarto giudice per l’occasione, Antonella Clerici, che si affiancherà quindi a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Mai come ora, i punti cominciano a diventare sempre più importanti e decisivi. Questo nuovo appuntamento promette di regalare un spettacolo ricco di emozioni, grazie alle imitazioni che ...

Programmi TV di STASERA - giovedì 11 ottobre 2018. Su Rai3 «Era mio Padre» : Tyler Hoechlin in Era mio Padre Rai1, ore 21.25: Non dirlo al mio capo 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2017, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Chiara Francini. Prodotta in Italia. Da grande: Nina ed Enrico sono tornati a vivere insieme, mentre Lisa ha iniziato una relazione con Diego che viene ben accolto anche dalla sua famiglia allargata, ma che alla fine gli mette paura tanto da confessare a Lisa di non essere pronto a farsi ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di giovedì 11 ottobre 2018 : Ecco una veloce panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 11 ottobre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla fiction in prima tv Non dirlo al mio capo con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada (episodio 2×09 – Da grande), mentre Rai 2 propone il reality Pechino Express – Avventura in Africa, presentato da Costantino della Gherardesca. Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, programma il film ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 11 Ottobre 2018 - : Boing 19:15 Lo straordinario mondo di Gumball 20:00 Steven Universe 20:30 Teen Titans Go! 20:50 The Flash serie tv 22:50 Dragon Ball Super 23:05 Officially Amazing 0:05 Lo straordinario mondo di ...